Военный эксперт удивился, зачем США создают аналог «Авангарда»

ФОТО: Министерство обороны РФ

Член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук заявил НСН, что сомневается в том, что США понадобилась ракета межконтинентальной дальности.

Пентагон заключил контракт с крупным машиностроительным концерном Raytheon на исследование и разработку программы тактического гиперзвукового оружия, сообщает «Военное обозрение». Сумма контракта составит 63,3 миллиона долларов. Отмечается, что в техническом задании речь идёт о «тактическом оружии повышенной дальности», способном достигать скорости выше пяти Махов и лететь к месту назначения уже без разгонного блока.

Цели США остаются неясными, если речь идёт именно о боевом блоке межконтинентальной ракеты, заметил в беседе с НСН бывший офицер Генштаба РФ, член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков.

«Скорее всего, это будет аналог нашего “Авангарда” — боевой блок межконтинентальной баллистической ракеты. Скорее всего, морского базирования. Основная у них морская составляющая, поэтому, скорее всего, могут ставить на межконтинентальную ракету морского базирования на подлодках типа “Огайо”. Хотя я не совсем понимаю, зачем это им надо. В России система противоракетной обороны стратегического уровня не создаётся, по крайней мере, сейчас. Во всяком случае, об этом пока не сообщают, поэтому пробег преодоления ПРО несопоставим», — заметил Сивков.

Гораздо вероятней, по мнению собеседника НСН, что на самом деле речь идёт о создании ракеты среднего и меньшего радиуса действия. Тогда цель Пентагона ясна — противодействие российским ПРО.

«Это вряд ли связано [с выходом США из ДРСМД]. Если бы они создавали не боеголовку, а гиперзвуковую ракету средней дальности, тогда бы я предположил, что они её создают, чтобы преодолевать противодействие российских систем ПВО, таких как С-400 и перспективное С-500. Но если речь идёт именно о боевом блоке, то такие блоки могут ставиться только на ракеты межконтинентального радиуса действия. Или что-то неправильно понято, может речь идёт о ракете среднего и меньшего радиуса действия. Смысл её создания понятен. Видимо, всё-таки об этом речь идёт. Тогда она будет предназначена для преодоления систем противоракетной обороны», — заключил Сивков.

Добавим, в военных ведомствах США считают, что создание нового гиперзвукового оружия позволит им сократить время отклика на угрозы, а также вести огонь с более дальних дистанций с повышенной эффективностью.