В Совфеде посоветовали Пентагону перечитать военные доктрины РФ и США

Глава комитета СФ по международным делам рассказал НСН, почему американцам не стоит бояться российского «Авангарда».

В Пентагоне подсчитали время подлета к Америке «Авангарда». Глава Северного командования ВС США генерал Терренс О’Шонесси рассказал, что российский ракетный комплекс с гиперзвуковым блоком «Авангард» за 15 минут способен обойти американскую противоракетную систему и нанести удар по территории страны. По его словам, российские ракеты обладают очень высокой точностью удара по наземным целям. Кроме того, для Америки представляют угрозу и российские крылатые ракеты «Калибр», добавил генерал.

В эфире НСН глава комитета Совета Федерации РФ по международным делам Константин Косачёв призвал генерала О’Шонесси и его коллег перечитать российские военные стратегии.

«Во всех российских военных доктринах, я бы рекомендовал американским военным их перечитать, четко зафиксировано, что Россия не будет первой применять свое оружие массового поражения, будь то ядерное, либо обычное, кондициональное, и именно этой позицией должны руководствоваться американские военные. До тех пор, пока они будут проявлять сдержанность в своем военном планировании, никаких проблем для американской территории, для американского населения с российской стороны возникать по определению не будет», — отметил сенатор.

Константин Косачёв также посоветовал американским военным перечитать свои собственные военные стратегии и осознать, что создающаяся ими картина военного преимущества и монополии в этой области не соответствует действительности.«В последние годы там из одной стратегии в другую кочует фраза о возможности США “беспрепятственно проецировать военную силу в любом регионе Земного шара”. Таким образом, США на протяжении уже многих лет создают военную машину, которая позволяет им наносить военные удары по любому региону, по любой стране, по любой географической точке мира. Долгое время американцам казалось, что они в этом вопросе имеют монополию, и что это обеспечивает их безусловное военное преимущество, которое в свою очередь дает им право претендовать на политическое доминирование. Сейчас эта иллюзия американцев должна окончательно остаться в прошлом. Они совершенно точно монополию в данной области утратили и должны теперь исходить из этого», — сказал собеседникНапомним, что в прошлом году президент РФ Владимир Путин рассказал о новейшем гиперзвуковом ракетном комплексе «Авангард» с планирующим крылатым блоком в ходе послания Федеральному собранию 1 марта. 26 декабря 2018 года состоялись успешные испытания «Авангарда». Ракета стартовала из Оренбуржья и поразила цель на Камчатке, преодолев путь в примерно шесть тысяч километров.