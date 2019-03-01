В США отказались считать началом войны кибератаку на Россию

Медиа-аналитик из США Уильям Данкерли заявил НСН, почему необходимо остановить кибератаки стран друг на друга.
Уже не имеет значения, кто начал кибервражду между Соединенными Штатами и Россией, необходимо остановить ее, пока не поздно, заявил в беседе с НСН американский политолог и медиа-аналитик Уильям Данкерли.
26 февраля газета The Washington Post сообщила об операции Киберкомандования вооруженных сил США (US Cyber Command) против некого «Агентства интернет-исследований» (Internet Research Agency) в Санкт-Петербурге, которое в западной прессе называют «фабрикой троллей». По данным газеты, во время промежуточных выборов в США в ноябре 2018 года американские военные заблокировали для компании доступ в интернет с целью предотвратить попытки вмешательства в избирательный процесс. «Они просто отправили IRA в оффлайн», — сообщил газете анонимный источник.
Как пояснил НСН американский медиа-аналитик, эта операция Киберкомандования США была защитной мерой против недоказанной российской агрессии.
«Я бы не стал называть действия США против “Агентства интернет-исследований” объявлением кибервойны. Информационная война между США и Россией продолжается уже некоторое время. Данный инцидент представляется мне просто небольшой стычкой. Официальные лица США рассматривают эту меру как оборонительную, принятую в ответ на приписываемый России взлом выборов в 2016 году. Для них, видимо, не имеет значения, что предполагаемая агрессия России в отношении наших президентских выборов до сих пор не имеет под собой четкой основы в виде фактов», — сказал Уильям Данкерли.
Между тем, в западной прессе «Агентство интернет-исследований» часто увязывается со вполне реальным Федеральным агентством новостей (ФАН), чему, по данным этой редакции, нет никаких оснований или подтверждений. 27 февраля редакция ФАН рассказала об атаке на свои серверы 5 ноября 2018 года. В результате операции был «уничтожен RAID контроллер на внутриофисном сервере ФАН и выведено из строя 2 жестких диска из четырех, а также отформатированы винчестеры на арендованных в Швеции и Эстонии серверах, использовавшихся для хранения данных англоязычного проекта USA Really». Учитывая информационную кампанию против ФАН и время атаки, редакция сделала однозначный вывод: «атака на российское СМИ была произведена американскими военными». При этом агентство утверждает, что атака оказалась провальной и «работа офиса ФАН не была "парализована", как сообщалось в американских СМИ, а проект USAReally продолжил свою работу в штатном режиме».
После рассказа ФАН о деталях, целях и причинах кибератаки США, в российских СМИ с новой силой зазвучали призывы к суверенному Рунету. Ранее президент РФ Владимир Путин призвал не жалеть денег на развитие суверенного Рунета и быть всегда готовыми к отключению России от глобальной сети. По мнению американского политолога, в Соединенных Штатах в этом начинании могут увидеть ответный удар, который повлечет за собой зеркальные меры.
«Теперь президент Путин предлагает изолировать российский интернет. Американские чиновники могут расценить это как ответный удар. Это все глупая игра “око за око”, которую ведут обе стороны. На данный момент не имеет значения, кто начал игру. Важно ее остановить. Это способствует росту напряженности, который поставил нас всех в опасную ситуацию», — заявил собеседник НСН.
Напомним, что в настоящее время законопроект об автономной работе российского сегмента интернета находится на рассмотрении в Госдуме. Он был внесен в нижнюю палату парламента депутатом Андреем Луговым, а также сенаторами Андреем Клишасом и Людмилой Боковой. Авторы документа предложили создать в России инфраструктуру, «обеспечивающую работоспособность российских интернет-ресурсов в случае невозможности подключения» к зарубежным серверам. 12 февраля депутаты Госдумы приняли инициативу в первом чтении. Против проголосовали 47 парламентариев, а поддержали 334. На реализацию этого законопроекта правительство России может выделить 20 миллиардов рублей.