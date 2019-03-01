В США отказались считать началом войны кибератаку на Россию

Медиа-аналитик из США Уильям Данкерли заявил НСН, почему необходимо остановить кибератаки стран друг на друга.

Уже не имеет значения, кто начал кибервражду между Соединенными Штатами и Россией, необходимо остановить ее, пока не поздно, заявил в беседе с НСН американский политолог и медиа-аналитик Уильям Данкерли.

26 февраля газета The Washington Post сообщила об операции Киберкомандования вооруженных сил США (US Cyber Command) против некого «Агентства интернет-исследований» (Internet Research Agency) в Санкт-Петербурге, которое в западной прессе называют «фабрикой троллей». По данным газеты, во время промежуточных выборов в США в ноябре 2018 года американские военные заблокировали для компании доступ в интернет с целью предотвратить попытки вмешательства в избирательный процесс. «Они просто отправили IRA в оффлайн», — сообщил газете анонимный источник.

Как пояснил НСН американский медиа-аналитик, эта операция Киберкомандования США была защитной мерой против недоказанной российской агрессии.

«Я бы не стал называть действия США против “Агентства интернет-исследований” объявлением кибервойны. Информационная война между США и Россией продолжается уже некоторое время. Данный инцидент представляется мне просто небольшой стычкой. Официальные лица США рассматривают эту меру как оборонительную, принятую в ответ на приписываемый России взлом выборов в 2016 году. Для них, видимо, не имеет значения, что предполагаемая агрессия России в отношении наших президентских выборов до сих пор не имеет под собой четкой основы в виде фактов», — сказал Уильям Данкерли.