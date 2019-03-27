В США обеспокоились влиянием России на выборы 2020 года

После оглашения итогов расследования спецпрокурора Роберта Мюллера, который не нашел сговора предвыборного штаба Дональда Трампа с Москвой, в США задались вопросом о защищенности президентских выборов 2020 года от влияния России, сообщает НСН со ссылкой на публикацию Bloomberg.

По данным издания, эксперты по безопасности и представители власти обеспокоены тем, что сделало ли федеральное правительство достаточно для того, чтобы отразить атаку на избирательную систему США со стороны России или других иностранных государств, подобную описанной в докладе Мюллера о его 22-месячном расследовании.

Сенатор-демократ Марк Уорнер заявил, что хотя России не удалось повлиять на исход голосования в президентских выборах 2016 года, приемы, якобы задействованные ей, доступны для использования другими противниками Соединенных Штатов. В частности, речь идет о распространении дезинформации в социальных сетях для сеяния раздора и усиления разногласий среди избирателей, а также о хакерских атаках.

Напомним, в отчете генпрокурора США Уильяма Барра о расследовании Мюллера сообщается, что спецпрокурор установил несколько случаев «российского вмешательства» в американские президентские выборы 2016 года. В частности, спецпрокурор США доложил, что «Агентство интернет-исследований», которое также называют «фабрикой троллей», распространяло дезинформацию в соцсетях, чтобы разобщить американских граждан и повлиять на итоги голосования. Также Мюллер установил, что электронная почта соперника Трампа на выборах 2016 года, экс-госсекретаря Штатов Хиллари Клинтон была взломана хакерами, связанными с Россией. Спецпрокурор не установил связей кампании Трампа ни с «фабрикой троллей», ни с хакерами.

Бывший американский дипломат и экс-советник руководства Республиканской партии в Сенате США Джеймс Джатрас сообщил НСН, что такие итоги расследования Роберта Мюллера послужат инструментом продолжения кампании по демонизации России.

