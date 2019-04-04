Польский генерал встревожил Совфед ядерным ударом по России

Глава комитета Совета Федерации РФ по международным делам заявил НСН, что ничего нового в этом заявлении нет, однако сама такая риторика не способствует укреплению мира.

Польский генерал Вальдемар Скшипчак заявил, что у НАТО всё ещё есть план на случай войны с Россией, предполагающий нанесение ядерного удара. Об этом сообщает Wirtualna Polska. Кроме того, он подчеркнул, что воевать с Россией бессмысленно. По мнению польского генерала, «в битве против российской военной машины ни одна армия в Европе, включая Польшу, не имела бы никакого шанса». Именно по этой причине руководством Польше в свое время и было принято решение о вступлении в НАТО.

В свою очередь, глава комитета Совета Федерации РФ по международным делам Константин Косачёв в беседе с НСН заявил, что в заявлении, сделанном польским генералом, на самом деле, нет ничего нового (слушайте аудио).

«Хорошо известно, что ядерная доктрина НАТО предполагает использование ядерного оружия в превентивных целях в определенных условиях. Собственно говоря, это ядерная доктрина США, которую разделяет НАТО. Но в этом заявлении, безусловно, содержится и угроза. Оно явно тревожно. Потому что любую доктрину можно, что называется, держать про запас. Либо бесконечно эксплуатировать, выдвигая на первый план. Что и пытается сейчас сделать польский генерал», - отметил собеседник НСН.

При этом Константин Косачёв выразил надежду на то, что это заявление Вальдемар Скшипчак делает по собственной инициативе, и за ним не скрывается никакая долгосрочная конструкция, направленная на то, чтобы максимально демонизировать Россию.

«Максимально развивать тезис о возможной агрессии, которую может проявлять РФ, об угрозе, которая исходит от неё. И уже под это верстать какие-то более агрессивные, наступательные, стратегические доктрины НАТО. Это было бы радикальной ошибкой со стороны альянса. Это приближало бы нас к риску открытого конфликта. Не дай Бог, с использованием ядерного оружия», - заключил эксперт.

Напомним, ранее американские эксперты смоделировали начало войны России и НАТО в Прибалтике. Они пришли к выводу, что США следует наращивать военное присутствие в Польше, чтобы уверенно противостоять российской армии в случае гипотетического конфликта, отмечает РБК.