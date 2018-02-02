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В Совфеде пообещали, что Россия и впредь будет перехватывать самолёты США у Крыма

2 Февраля 2018 в 09:52
В Совфеде пообещали, что Россия и впредь будет перехватывать самолёты США у Крыма

Член Совета Федерации в эфире НСН посчитал, что России не стоит поддаваться на провокации США.

Пентагон не будет отказываться от полётов над Чёрным морем. С таким заявлением 1 февраля выступил представитель комитета начальников штабов Вооружённых сил США генерал-лейтенант Кеннет Маккензи во время брифинга. Он также посчитал сближение российского Су-27 с американским самолётом-разведчиком «небезопасным и непрофессиональным», сообщает RT.

Заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в эфире НСН предположил, что в аналогичной ситуации около берегов США в Вашингтоне началась бы истерия (слушайте аудио).

«Американцы вообще любят балансировать в таких ситуациях, ходить по лезвию ножа. Я думаю, что если бы российский самолёт появился в нейтральных водах около территории США, там была бы истерия. Нам надо быть спокойнее, не поддаваться на провокации и быть готовыми в любой момент перехватить полёт нарушителей с соответствующими дипломатическими нотами», - заявил сенатор.

Авиаэксперт: Минобороны и США недоговаривают об инциденте со сближением самолётов
По словам Владимира Джабарова, российские военнослужащие не теряют бдительности.

«Понятно, что они разведывают российский Крым, который сильно укрепился с точки зрения обороны. Им очень хочется всё это узнать и понять, насколько всё это надёжно. Но мы бдительности не теряем», - заключил Джабаров.

Напомним, инцидент со сближением самолётов произошёл в конце января. В Минобороны подчеркнули, что ВКС РФ продолжат обеспечение надёжной охраны границ РФ, и рекомендовали Вашингтону воздержаться от полётов у границ РФ, сообщает Ura.ru. В то же время авиаэксперт, бывший конструктор ОКБ «Сухой» Вадим Лукашевич в эфире НСН предположил, что об инциденте известно не всё.

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