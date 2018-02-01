Авиаэксперт: Минобороны и США недоговаривают об инциденте со сближением самолётов

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Бывший конструктор ОКБ «Сухой» в эфире НСН посчитал перехват российским Су-27 самолёта-разведчика ВМС США политической игрой.

Министерство обороны России рекомендовало американской разведке воздержаться от полётов вблизи границ РФ около Крыма и снова назвали сближение Су-27 с ЕР-3Е Aries II. Как подчеркнули в военном ведомстве, это позволит избежать «депрессий и фобий» американских лётчиков из-за сопровождения в воздушном пространстве. В Минобороны также уточнили, что перехват самолётов-разведчиков, которые пытаются приблизиться к границам России с выключенными транспондерами, длится считаные минуты, сообщает RT.

Несмотря на все доводы Минобороны, авиаэксперт, бывший конструктор ОКБ «Сухой» Вадим Лукашевич в эфире НСН посчитал сближение опасным.

«Нам недоговаривают ни наше Минобороны, ни американцы. Такого сближения просто так не было бы. Самолёт сблизился до 1,5 метров. Опасное сближение - ближе 10-15 метров. Почему наш самолёт так себя повёл? Очевидно, мы по не хотели, чтобы этот американец там присутствовал. Может быть, он что-то там мог увидеть, поэтому был применён такой экстремальный способ отпугивания. Американцы тоже молчат. Это военно-дипломатические игры, которые до нас не доходят. Хотя каждая сторона будет использовать инцидент в своих пиар-целях», - уверен авиаэксперт.

По словам Вадима Лукашевича, подобные ситуации будут повторяться в будущем.

«1,5 метра для самолётов, которые летят со скоростью 700 км/ч – это всё равно, что два гоночных автомобиля едут на расстоянии сантиметра. Раз мы перешли в фазу противостояния, эти вещи будут повторяться. Ни к чему хорошему это не приведёт», - считает собеседник НСН.

В то же время, как подчеркнул Вадим Лукашевич, дальше официальных нот протеста дело не пойдёт.

«Да никак реагировать не будут. А что ещё? Соприкосновения не было, никто не пострадал, материального ущерба нет. Можно вспомнить первый случай сближения Су-27 с американским самолётом-разведчиком над Баренцевым морем в 80-х годах. Тогда американцы впервые смогли вблизи посмотреть наш сверхсекретный истребитель Су-27. Наш самолёт зашёл под американца, американцы его потеряли, сразу стали снижаться. Наш, чтобы выскочить, сразу включил форсаж, килем попал под винт, вернулся на базу с повреждённым килем, а американец прилетел на трёх двигателях вместо четырёх. Безусловно, это опасно. Но даже тогда обменялись нотами – и всё», - отметил бывший конструктор.

Инцидент над Баренцевым морем Лукашевич объяснил попыткой российского Су-27 закрыть камеру самолёта-разведчика во время учений советского ВМФ.

Напомним, ранее Пентагон посетовал на сближение российского истребителя с самолётом радиолокационной разведки ВМС США. Это произошло 29 января над Чёрным морем. Военное ведомство США посчитало сближение небезопасным, так как оно проходило на расстоянии 1,5 метров. Ранее заместитель главного редактора журнала «Авиапанорама», Заслуженный военный лётчик, генерал-майор Владимир Попов в эфире НСН посчитал позицию Вашингтона провокацией.