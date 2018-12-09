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В Совфеде ответили на новые обвинения СБУ в адрес Москвы

9 Декабря 2018 в 14:19
В Совфеде ответили на новые обвинения СБУ в адрес Москвы

Сенатор Игорь Морозов в эфире НСН заявил, что обвинения СБУ в причастности Москвы к бунтам в Париже укладываются в концепцию вашингтонских информационных войн.

В протестах во Франции просматривается «российский след». С таким обвинением в воскресенье, 9 декабря, выступила Служба безопасности Украины. На страничке ведомства в Facebook была опубликована фотография двух активистов - Фабриса Сорлина и Ксавье Моро, - которые на занятых «желтыми жилетами» парижских улицах растянули флаг ДНР.

В СБУ утверждают, что оба активиста работают на российские спецслужбы. Помимо Франции «российский след» имеется в бунтах в Бельгии, Германии, Испании и других европейских странах.

Член Совфеда, ветеран СВР Игорь Морозов в эфире НСН назвал обвинения со стороны СБУ очередной информационной провокацией, которая идет в фарватере вашингтонский информационных войн.

«Это очередная информационная провокация, направленная на ухудшение отношений между Россией и ее европейскими партнерами. Мы с большим сожалением наблюдаем сегодня за тем, что происходит во Франции и видим в уличных демонстрациях элементы цветных революций. Остается только догадываться, что послужило поводом для реальных событий на улицах Парижа. Действительно ли это из-за повышения цен на топливо или причиной стало заявление Макрона о необходимости создания европейской армии, что уже можно просматривать по твиттерным постам Трампа», - заявил собеседник агентства.

Он отметил, что Москва разделяет опасения правительства Макрона относительно того, что сегодня происходит на улицах французских городов. А вот СБУ своими обвинениями наоборот подогревает протесты. Морозов уверен, что делается это по указке из Вашингтона.

«Мы уже видим, что украинские спецслужбы и пропаганда работают в фарватере вашингтонский информационных войн. Сегодня мы находимся на острие этих провокаций. Мнимая связь деятельности российских политиков с действующими на улицах Парижа экстремистами говорит только о том, что мы должны отражать эти информационные атаки», - заключил Игорь Морозов.

Коллега Морозова по Совфеду Алексей Пушков также прокомментировал обвинения со стороны СБУ в адрес Москвы. В своем Twitter парламентарий написал, что раньше Запад обвинял Россию во всем, чтобы ни случилось на Украине. С недавних пор Киев ищет «русский след» во всем, чтобы ни происходило в мире.

«Протесты во Франции или Брекзит в Британии, в этом тоже виновата Россия. Киев без устали расширяет границы абсурда», - написал Пушков.


Ранее власти Франции высказали опасение, что протесты «желтых жилетов» могут привести к государственному перевороту. Ведущий научный сотрудник Института Европы РАН Сергей Фёдоров в эфире НСН развеял опасения французских властей и рассказал, какие сценарии развития событий ожидают Пятую республику, если к протестам присоединятся более радикально настроенные активисты.


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