В РАН заявили, что ядерное оружие КНДР не касается Японии

Ведущий научный сотрудник Центра корейских исследований Института Дальнего Востока РАН в эфире НСН рассказал о перспективах переговоров между Ким Чен Ыном и Синдзо Абэ.

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, что намерен лично встретиться с главой КНДР Ким Чен Ыном. Японский премьер заявил, что темой встречи станет в первую очередь обсуждение ядерного разоружения, пишет RT .

Ведущий научный сотрудник Центра корейских исследований Института Дальнего Востока РАН Евгений Ким объяснил НСН, в каком случае переговоры Северной Кореи и Японии могут состояться и быть результативными.

«Абэ оказался в изоляции в процессе улучшения обстановки в Восточной Азии в виду того, что северокорейцы игнорируют всякие его заявления. Они считают заявления неискренними. Получается, что Ким Чен Ын встречался с президентом Южной Кореи, с президентом США, а с премьер-министром Японии — нет», — рассказал эксперт.

Евгений Ким объяснил, что в двухсторонних отношениях Северная Корея ничего не должна Японии. В свою очередь, Япония только говорит о налаживании отношений, но никаких шагов не предпринимает. Так, например, Ын, когда говорит о намерении ядерного разоружения, предпринимает в этом направлении шаги, а Япония даже не говорит о снятии односторонних санкций.

«Я думаю, что ядерное оружие Северной Кореи не тот предмет, который Абэ нужно ставить во главу угла. Оно не касается Японии. А вот вопрос взаимоотношений между этими двумя государствами достоин первого места в переговорах. Хотя бы установление дипломатических отношений. Пусть Япония снимает односторонние санкции против Кореи. Должны быть какие-то шаги. Поэтому начало диалога между странами зависит исключительно от поведения Японии», — резюмировал собеседник НСН.

Односторонние санкции были наложены Японией в связи вопросом о похищении японских граждан в 1970-80-х годах. Этот вопрос является одним из самых болезненных в отношениях КНДР и Японии.

Напомним, ранее премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил о возможности создания международного фонда для финансирования денуклеаризации КНДР, пишет RT.