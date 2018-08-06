Сомнолог опроверг связь плохого сна с интернетом

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Председатель правления Национального сомнологического общества в эфире НСН напомнил, что к расстройствам приводят гаджеты, а не интернет.

Итальянские учёные заявили о снижении количества сна у людей, которые используют широкополосный интернет. К такому выводу пришли учёные из Университета Bocconi, основываясь на результаты опроса. Выяснилось, что люди с широкополосным интернетом на 25 минут меньше отдыхают, при этом на сон у них уходит менее шести часов. Самая большая зависимость сна от широкополосного интернета была выявлена у людей в возрасте от 18 до 30 лет, сообщает Journal of Economic Behavior and Organization.

Председатель правления Национального сомнологического общества Владимир Ковальзон в эфире НСН посчитал такой вывод ерундой.

«Очень сомнительно всё это. Я не верю в это дело. Это ерунда какая-то. На наш сон влияет миллион всяких факторов. Вычленить из них что-то одно невозможно. На сон влияет, что мы ели, пили, какие стрессы испытывали. Интернет – это какая-то мелочь, которая в нашей жизни является обыденным времяпрепровождением», - отметил эксперт.

По словам Владимира Ковальзона, на сон влияют гаджеты, а не интернет.

«Может быть, они имели в виду, что чрезмерное употребление гаджетов, от которых молодёжь не отрывается, это может влиять. Это может влиять на психику и на сон. Но это не сам высокоскоростной интернет, а пользование приборами. То, что молодёжь слишком много сидит за компами – это крайне опасно и вредно. Нарушение нормального чередования сна и бодрствования - это серьёзное нарушение. Сейчас выясняется всё больше и больше заболеваний связаны с нарушениями сна: онкологические заболевания, сердечно-сосудистые заболевания, иммунные нарушения. Всё это завязано на нормальной суточной ритмике», - рассказал сомнолог.

Ранее учёные заявили о связи плохих снов с проблемами со здоровьем. Согласно исследованию, если человек во сне часто видит кошмары, если страдает сердечно-сосудистыми заболеваниями. Видения о плохой еде говорят о болезнях желудка. Если же во сне человек задыхается, ему стоит проверить лёгкие.