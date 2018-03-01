В РАН считают бесполезным обсуждение независимости Каталонии

Старший научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений РАН Екатерина Черкасова рассказала НСН, чем лучше заниматься каталонскому парламенту.

Каталонский парламент на заседании в четверг, 1 марта, вновь вернется к обсуждению вопроса независимости Каталонии, сообщает «РИА Новости». Крайне левая партия «Кандидатура народного единства» предложила новому составу парламента «подтвердить декларацию независимости» от 27 октября прошлого года.



В эфире НСН старший научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений РАН Екатерина Черкасова поделилась своим прогнозом на исход обсуждения вопроса независимости Каталонии (слушайте аудио).

«Сторонники независимости имеют в парламенте устойчивое большинство. В парламенте 135 депутатов, из них 74 принадлежат к партиям, которые выступают за независимость. Соответственно, если такой вопрос будет поставлен, он будет решен в пользу сторонников независимости. Другое дело, что мне не совсем понятно, для чего этот вопрос еще раз ставится. Дело в том, что он уже рассматривался предыдущим парламентом, и провозглашение независимости, как мы все знаем, состоялось. Просто, как я понимаю, депутаты хотят еще раз подтвердить свое стремление к независимости уже в составе нового парламента. Им бы вообще-то было лучше не заниматься такого рода голосованиями, которые, в общем, имеют чисто символический характер и не ведут ни к чему практическому. В Каталонии до сих пор не сформировано правительство и нет никаких признаков того, что оно будет в ближайшем будущем сформировано. Вот этим вот стоило бы заняться», - заявила эксперт НСН.

Напомним, в Каталонии 1 октября 2017 года состоялся референдум о независимости, который правительство Испании и Конституционный суд признали незаконным. Были возбуждены судебные дела в отношении руководства Каталонии. Бывший глава женералитета Карлес Пучдемон скрывается от испанского правительства в Бельгии.