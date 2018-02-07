Эксперт: У Пучдемона есть два пути создания «двойного правительства»

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Александр Чичин в эфире НСН заявил, что правление Пучдемона, которое многие считают символическим, может быть вполне реалистичным.

Бежавший в Бельгию Карлес Пучдемон на встрече с представителями политических сил нового парламента Каталонии озвучил свой план по созданию «двойного правительства»: одного - в Барселоне, другого - за пределами Испании. Об этом сообщает газета La Vanguardia.

Декан факультета экономических и социальных наук РАНХиГС при президенте РФ Александр Чичин в эфире НСН заявил, что есть два плана по осуществлению предложения Карлеса Пучдемона.

«Первый был выработан 5 февраля, когда к Пучдемону в Брюссель приехали представители трёх партий. И они практически договорились о выдвижении на должность президента одного из депутатов – 70-ти человек, которые являются сторонниками независимости. Это человек, не имеющий ещё какого-то судебного преследования, мог бы быть избранным в женералитете Каталонии в качестве председателя правительства. Можно сказать, стал бы президентои Каталонии. Но это было бы вторым шагом», - отметил собеседник НСН.

А первым, по словам эксперта, было бы избрание в Брюсселе фактически президентом Каталонии как раз Карлеса Пучдемона. Но он будет избран там не парламентом Каталонии, а так называемой «ассамблеей избранных депутатов», или, буквально, «ассамблеей избранных должностей».

«Она создана в 2016 году и объединяет около трёх тысяч человек – депутатов, членов муниципалитетов, мэров, которые желают помочь "завершить процесс суверенизаци". Ассамблея была создана на случай "невозможности избранных органов исполнять свои обязанности, чтобы гарантировать осуществление народной воли, выраженной каталонцами". Именно эта ассамблея должна сделать Пучдемона президентом. Хотя, с точки зрения Мадрида, это избрание будет незаконным. В таком случае Пучдемон станет руководителем обоих правительств Каталонии: и правительства в Барселоне, и в Брюсселе. Он будет управлять действиями барселонского правительства через инструкции из Брюсселя. Некоторые говорили, что это будет символическое правление Пучдеона, но, на самом деле, оно вполне реалистичное», - добавил он.

Однако Александр Чичин отметил, что есть ещё одна инициатива: Пучдемон хотел бы изменить закон о руководстве правительством Каталонии. Речь идёт о создании Совета республики.

«Он бы его [Совет республики] и возглавил, находясь в Брюсселе. При этом, председателем парламента был бы избран кто-то из сторонников независимости и было бы сформировано правительство Каталонии в Барселоне. Но оно было бы с чисто исполнительскими функциями. Потому что руководящим органом всё равно был бы Совет республики, который возглавлял бы сам Пучдемон. Есть два таких плана, и, по большому счёту, они обходят запрет Конституционного суда выдвигать Карлеса Пучдемона в качестве председателя правительства Каталонии, фактически, президента. Кроме того, Конституционный суд вынес предупреждение нынешнему избранному недавно председателю правительства Каталонии Роже Торрену о том, что он не имеет права выдвигать Пучдемона в качестве кандидата на эту позицию. И чтобы обойти эту угрозу Торрену и дать возможность Пучдемону возглавить Каталонию, пусть даже из Брюсселя, есть два таких плана. Но, скорее всего, будет принят первый – о том, что будет два правительства. И барселонское фактически выполняло бы те руководства, которые будут приходить из Брюсселя», - рассказал эксперт.

Резюмируя, Александр Чичин заявил, что правительство Испании намерено вынести на обсуждение инициативу о том, чтобы приговоры для тех, кто произвёл восстание, никогда не пересматривались. Чтобы по этой статье не было никаких помилований или индульгенций. Так что Пучдемону просто «светит» 30 лет и в том случае, если эта поправка будет внесена, то не будет никакой возможности пересмотра этого приговора. Так что, выхода у Пучдемона нет.

Напомним, политик бежал в Бельгию в октябре прошлого года. На территории Испании действует ордер на арест экс-главы автономии, которого прокуратура обвиняет в бунте, мятеже и растрате после попыток добиться независимости Каталонии. Между тем, фигура Пучдемона стала настолько популярной, что в Испании создали компьютерную игру Puigdemont Go. По замыслу разработчиков, игрок должен помочь экс-главе правительства Каталонии вернуться из Брюсселя в Барселону. В осуществлении миссии ему мешают премьер Испании Мариано, а также «летящие молоты справедливости».