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В РАН рассказали, почему Меркель не будет переизбираться на пост председателя ХДС

29 Октября 2018 в 15:20
В РАН рассказали, почему Меркель не будет переизбираться на пост председателя ХДС
ФОТО: Ангела Меркель // www.facebook.com/AngelaMerkel
Ведущий научный сотрудник Центра германских исследований института Европы РАН в эфире НСН предположил, что партию может возглавить представитель молодого поколения.

Канцлер Германии Ангела Меркель планирует отказаться от участия в переизбрании на пост председателя Христианско-демократического союза (ХДС). О своём решении она уже сообщила лидерам партии, сообщает Reuters со ссылкой на источники. Нового лидера ХДС могут выбрать в начале декабря. В то же время Меркель подчеркнула, что готова исполнять обязанности канцлера до 2021 года, пишет Focus.

Ведущий научный сотрудник Центра германских исследований института Европы РАН Александр Камкин в эфире НСН рассказал, что таким образом канцлер Германии хочет спасти политическое лицо.

«Это решение ожидаемо в контексте провала ХДС на выборах. Даже Меркель стало понятно, что лучше уйти сейчас, нежели поставить под удар всю партию и привести дело к расколу коалиции и досрочным выборам. Возможно, её в этом убедили партнёры по коалиции, либо Меркель сама пришла к этому решению, но оно отчасти ожидаемо, потому что очевидно, что Меркель отдаёт себе отчёт в том, что в ходе партийных выборов её бы не переизбрали. В такой ситуации для сохранения политического реноме она решила сыграть на опережение. В противном случае её политическая карьера была бы похоронена окончательно», - предположил эксперт.

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По словам Александра Камкина, теперь во главе ХДС может стать представитель молодого поколения.

«По поводу кандидатуры сложно судить. Возможно, это будет кто-то из молодого поколения, потому что проигрыши идёт одни за другими на земельных выборах, не говоря уже о провальных выборах в Бундестаг, свидетельствуют о том, что люди хотят видеть если не новую программу, то хотя бы новые лица. Соответственно, такой ребрендинг партии будет просто необходим. Возможно, мы увидим лица малоизвестные. Но пока что говорить об этом преждевременно», - заключил в эфире НСН Камкин.

Напомним, Меркель возглавляет «Христианско-демократический союз» с 2000 года. При этом она является канцлером Германии с 2005 года. Ранее стало известно, что рейтинг консервативного блока ХДС/ХСС (Христианско-социальный союз), который возглавляет Меркель, опустился до рекордно низкого уровня (28%).

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