Излишне дружелюбна. Немецкие СМИ раскритиковали Меркель за фото с Путиным

ФОТО: Владимир Путин, Ангела Меркель, Реджеп Тайип Эрдоган и Эммануэль Макрон // twitter.com/MapdraughterUK

Журналисты и политики ФРГ не оценили совместное фото канцлера Германии с участниками четырёхстороннего саммита в Стамбуле.

Немецкие СМИ раскритиковали канцлера ФРГ Ангелу Меркель за излишнее дружелюбие к президенту РФ Владимиру Путину и главе Турции Реджепу Тайипу Эрдогану. Речь идёт о совместной фотографии, где все они вместе с лидером Франции Эммануэлем Макроном держатся за руки во время четырёхстороннего саммита, прошедшего в Стамбуле 27 октября. Издание Fild посчитало, что подобным фото Меркель проявляет дружелюбное отношение к «авторитарным» лидерам.

В свою очередь, вице-председатель федерального собрания Гамбурга от партии «Левых» Кунсу Оздемир и вовсе призналась, что ей становится плохо, когда она видит, как канцлер ФРГ пожимает руку Эрдогану. А представитель Свободной демократической партии Германии (СДПГ) Михаил Тюрер и вовсе посчитал, что Мерель потеряла внутренний и внешнеполитический компас.

Журналисты не первый раз критикуют Меркель за её поведение во время встречи с президентом Владимиром Путиным. Так, в мае 2018 года им не понравилось, что канцлер ФРГ приняла в качестве подарка от российского лидера букет цветов. В Германии подобный знак внимания посчитали «оскорблением её достоинства».

Тогда экс-глава службы протокола президента СССР и первого президента России Владимир Шевченко в эфире НСН обвинил немецких журналистов в хамстве.

«Я понимаю, что мир меняется, но есть протокольные вещи, которые никогда нельзя заменить на то, что происходит сейчас. Ведь она — женщина, и по нашему протоколу и нашему уважительному отношению к женщине всегда при встрече преподносится букет цветов. Пускай, они считают, как хотят, как угодно. Это просто глупость, это их хамство по отношению к нам. Ловят всякую ерунду. На нее нам надо как-то очень спокойно реагировать и стараться уколоть их тоже так, чтобы им мало не показалось», - заявил Шевченко.

Тогда жев эфире рассказал , что Путину и Меркель необходима встреча, чтобы осудить ряд вопросов.

«Есть отдельные газеты, которые настроены критически против России. В основном, комментарии политиков нейтральные, взвешенные. Все понимают, что лидерам России Германии нужно встретиться и есть о чем поговорить», - отметил Рар.

Напомним, 27 октября Владимир Путин, Ангела Меркель, Эммануэль Макрон и Реджеп Тайип Эрдоган встретились в Стамбуле на четырёхстороннем саммите. Они обсудили ситуацию в Сирии и пути её урегулирования.