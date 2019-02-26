В РАН рассказали об ожиданиях от встречи Трампа с Ким Чен Ыном

Завотделом Кореи и Монголии Института востоковедения РАН Александр Воронцов заявил НСН, что второй саммит сам по себе стал прорывом.

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын приехал во Вьетнам на переговоры с президентом Соединённых Штатов Америки Дональдом Трампом. Как сообщает южнокорейское информагентство «Рёнхап», высший руководитель КНДР прибыл в провинцию Лонг-Сон на бронепоезде. Затем Ким Чен Ын пересел в автомобиль и в составе кортежа приехал в Ханой. Северокорейский лидер остановился в отеле Melia Hanoi в центре вьетнамской столицы, куда на прошлой неделе въехали более 100 сотрудников службы обеспечения безопасности КНДР.

Ранее в Ханой отправился и глава Белого дома. Самолёт Дональда Трампа поднялся в небо с авиабазы Эндрюс под Вашингтоном и уже в течение нескольких часов должен приземлиться во Вьетнаме. Переговоры между Трампом и Ким Чен Ыном начнутся в среду, 27 февраля.

Как отметил в беседе с, от второй встречи лидеров Соединенных Штатов и Северой Кореи можно ожидать позитивный результат«Ожидания, я думаю, у всех людей разные. Во-первых, предсказывать что-то сложно, учитывая, тем более, такие сложные взаимоотношения между США и КНДР. Тем не менее, все-таки есть ожидания, что какой-то позитивный результат будет достигнут. Сам факт уже второго саммита между странами, которые считают себя врагами на протяжении 70 лет, которые воевали и в 2017 году снова были на грани войны уже можно считать прорывом. Сама по себе встреча лидеров США и КНДР имеет очень большое значение», — сказал эксперт.Напомним, что первая встреча Дональда Трампа и Ким Чен Ына состоялась 12 июня 2018 года в Сингапуре. Тогда стороны подписали совместный документ, в котором Пхеньян взял на себя обязательства по денуклеаризации Корейского полуострова в обмен на гарантии безопасности со стороны Вашингтона.