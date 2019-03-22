В РАН рассказали, как Тереза Мэй оскорбила британский парламент

Руководитель Центра британских исследований Института Европы РАН рассказала НСН, добьется ли Мэй отсрочки Brexit.

Евросоюз готов предоставить Великобритании отсрочку по Brexit до 22 мая, если соглашение о выходе страны из объединения будет одобрен британским парламентом на следующей неделе. В том случае, если Палата общин не одобрит предложенный премьер-министром Терезой Мэй план, то отсрочка продлится только до 12 апреля.

Ранее спикер Палаты общин Джон Беркоу запретил Терезе Мэй выставлять на голосование парламента соглашение, уже дважды отвергнутое депутатами, без существенных изменений, сославшись на прецедент 1604 года. О том, что теперь может сделать Тереза Мэй в казалось бы тупиковой ситуации, НСН рассказала руководитель Центра британских исследований Института Европы РАН Елена Ананьева.

«Как Терезе Мэй удастся обойти постановление спикера Палаты общин, пока не ясно. Может быть, существенным [изменением] спикер сочтет отсрочку. Или наоборот, ведь дополнения, которые были внесены в соглашение, были официально утверждены на саммите ЕС. Может быть, это он сочтет существенным изменением. Вполне возможно, что скажет, что соглашение так и остается в неизменном виде. Сказать, что будет, очень сложно», — признала эксперт.

Омрачает перспективы принятия британским парламентом плана Мэй еще и недавние атаки премьера на парламентариев, которых она обвинила во всех бедах Брексита, добавила Елена Ананьева.«20 марта Тереза Мэй выступила с обращением к нации и при этом в оскорбительных выражениях говорила о парламенте. Проголосует ли парламент за это соглашение после того, как всю вину за состояние дел с Брекситом Тереза Мэй возложила на депутатов? По сообщениям прессы, депутаты оскорблены», — отметила собеседницаНапомним, что официальная дата выхода Великобритании из Евросоюза пока назначена на 29 марта. За неделю до судьбоносной даты уже свыше двух миллионов британцев подписали петицию на правительственном сайте с призывом повернуть процедуру Brexit вспять и отменить статью 50 Лиссабонского договора, который является основополагающим документом Европейского союза.