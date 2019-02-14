В РАН раскрыли новую стратегию Японии по переговорам с Россией

Старший научный сотрудник Института Дальнего Востока РАН заявил НСН, что позиция Токио по Курилам остается неизменной.

Япония пересмотрит стратегию по переговорам с Россией исходя из понимания длительности подготовки к заключению мирного договора. Об этом агентству Jiji сообщили источники в японском правительстве. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ решился на такой шаг из-за «неосуществимости плана по выходу к рамочному соглашению».

Абэ изначально рассчитывал подписать документ к июньскому саммиту G20 в Осаке. Но возникшие сложности поставили под сомнение временные рамки, и в японском кабмине сомневаются, что нескольких месяцев хватит для урегулирования всех разногласий. Еще одной причиной такого решения Абэ является усиление в РФ настроений против того, чтобы передавать Курилы Японии.

Старший научный сотрудник Института Дальнего Востока РАН Виктор Кузьминков рассказал НСН, каким может быть новый подход Японии к переговорам.

«Я думаю, что они уже начали во многом ее пересматривать, потому что идея мирного договора не особо работает. Теперь, как я понял по некоторым сообщениям японских СМИ, рассматривают идею того, что между двумя странами нет международно признанной государственной границы и ее нужно провести. В принципе, идея Договора о демаркации границы не новая, но она сейчас активно поднимается. Когда встанет вопрос, где провести эту границу, — там, где она сейчас де-факто проходит, либо в другом месте, — естественно, они будут настаивать на том, чтобы ее провести так, чтобы четыре острова отошли к ним», — предположил эксперт.

По его словам, Япония не собирается смягчать свою позицию по вопросу принадлежности островов, и поэтому рассчитывать на выстраивание близких межгосударственных отношений не приходится.

«Нет никаких сообщений по поводу того, что Япония как-то собирается забыть проблему островов или как-то смягчить свою позицию по этому вопросу. Суть у них одна: им нужны острова и больше их ничего не интересует. Пока будет такой подход с японской стороны, вряд ли у нас сложатся с ними теплые соседские отношения, и мы сможем что-то построить на этой основе», — заключил собеседникНапомним, что Япония претендует на четыре острова Курильской гряды, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года. Москва, в свою очередь, настаивает на том, что Южные Курилы вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и российский суверенитет над ними не подлежит сомнению.В 1956 году СССР и Япония подписали Совместную декларацию, по которой Москва соглашалась рассмотреть возможность передачи двух островов, Хабомаи и Шикотана, после заключения мирного договора. После встречи президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Японии Синдзо Абэ в Сингапуре в ноябре 2018 года стороны решили взять за основу документ 1956 года для ускорения переговорного процесса по мирному договору, который так и не был заключен по итогам Второй мировой войны.