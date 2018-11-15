В РАН объяснили жесткий ответ Макрона Трампу

Ведущий научный сотрудник

Института Европы РАН Сергей Федоров рассказал НСН, почему Европе будет сложно создать единую армию для защиты от США.

Президент Франции Эммануэль Макрон ответил на критику американским лидером Дональдом Трампом его идеи о создании «общеевропейской армии». В интервью телеканалу TF1 на борту авианосца «Шарль де Голль» французский лидер сказал, что для Франции важно оставаться военным союзником США, а «союзники должны уважать друг друга». Он подчеркнул, что «быть союзником не значит быть вассалом».

В эфире НСН ведущий научный сотрудник Института Европы РАН Сергей Фёдоров напомнил, что фраза «Франция — союзник, но не вассал» повторялась всеми французскими лидерами со времен Шарль де Голля, а в современных условиях стала еще более значимой.

«Франция, как и весь Европейский союз, во многом зависит от США, потому что США – главный элемент НАТО, а НАТО – это зонтик, под которым жила Европа многие послевоенные десятилетия, который служил им прикрытием и давал возможность не тратить большие средства на оборону. Хотя Франция, конечно, отличалась в этом плане от других европейцев тем, что со времен де Голля она была самостоятельна в военном отношении, но военный потенциал Франции, конечно, не шел в сравнении с Соединенными Штатами или Советским Союзом», — рассказал Федоров.

По его словам, Соединенные Штаты определяют правила игры в экономике, финансах и военно-политической области, но в Европе все сильнее звучит идея о независимости от Вашингтона, которая не исключат тесного сотрудничества.