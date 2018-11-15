В РАН объяснили жесткий ответ Макрона Трампу

Института Европы РАН Сергей Федоров рассказал НСН, почему Европе будет сложно создать единую армию для защиты от США.
Президент Франции Эммануэль Макрон ответил на критику американским лидером Дональдом Трампом его идеи о создании «общеевропейской армии». В интервью телеканалу TF1 на борту авианосца «Шарль де Голль» французский лидер сказал, что для Франции важно оставаться военным союзником США, а «союзники должны уважать друг друга». Он подчеркнул, что «быть союзником не значит быть вассалом».
В эфире НСН ведущий научный сотрудник Института Европы РАН Сергей Фёдоров напомнил, что фраза «Франция — союзник, но не вассал» повторялась всеми французскими лидерами со времен Шарль де Голля, а в современных условиях стала еще более значимой.
«Франция, как и весь Европейский союз, во многом зависит от США, потому что США – главный элемент НАТО, а НАТО – это зонтик, под которым жила Европа многие послевоенные десятилетия, который служил им прикрытием и давал возможность не тратить большие средства на оборону. Хотя Франция, конечно, отличалась в этом плане от других европейцев тем, что со времен де Голля она была самостоятельна в военном отношении, но военный потенциал Франции, конечно, не шел в сравнении с Соединенными Штатами или Советским Союзом», — рассказал Федоров.
По его словам, Соединенные Штаты определяют правила игры в экономике, финансах и военно-политической области, но в Европе все сильнее звучит идея о независимости от Вашингтона, которая не исключат тесного сотрудничества.
Однако создание общеевропейской армии, о чьей необходимости ранее заявил президент Макрон, которого после поддержала канцлер ФРГ Ангела Меркель, потребует больших усилий, добавил Федоров.
«То, что Макрон и Меркель озвучили эту идею, говорит о том, что европейцы в лице главных ведущих стран, Франции и ФРГ, действительно намерены стать более самостоятельными и независимыми от США в военной области, что, конечно, потребует больших усилий. Тем более, что реальное строительство европейской армии, если оно пойдет в соответствии с пожеланиями двух лидеров, потребует больших усилий, в том числе финансовых. С учетом того, что состав Евросоюза очень разношерстный, есть прибалты, есть Польша, которым эта европейская армия не нужна, так как они полностью полагаются на НАТО, их задача представляется весьма сложной и отдаленной», — резюмировал собеседник НСН.
Напомним, что президент Соединенных Штатов Дональд Трамп резко раскритиковал идею французского лидера о создании общеевропейской армии. Глава США связал идею Макрона с его низкими рейтингами, а также напомнил ему о Первой и Второй мировых войнах.