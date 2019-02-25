В РАН не поверили в долгоиграющий прогресс в переговорах США и Китая

Эксперт Центра исследования проблем безопасности РАН заявил НСН, что конфронтация между странами со временем будет только нарастать.

Президент США Дональд Трамп решил отложить введение пошлин на китайские товары. Об этом он объявил в своем официальном аккаунте в Twitter. Решение о переносе мер, которые должны были вступить в силу 1 марта 2019 года, глава Белого дома обосновал прогрессом, достигнутым в переговорах между странами. По словам американского президента, США и Китай смогли найти точки соприкосновения «по важным структурным вопросам, в том числе по проблеме защиты интеллектуальной собственности, передачи технологий, а также по вопросам сельского хозяйства, услуг, валюты и другим».

Эксперт Центра исследования проблем безопасности РАН, политолог Константин Блохин заявил НСН, что перенос сроков американских пошлин против Китая можно считать достижением, но только в краткосрочной перспективе (слушайте аудио).

«Вполне возможно, что Китай ошибочно думает, что он может таким способом, идя на уступки США, умиротворить Трампа. Китай сейчас заинтересован сделать все возможное, чтобы, по крайней мере, как-то отсрочить этот процесс сдерживания, либо как-то смягчить удар. Я думаю, что в стратегическом плане этот курс ошибочен. Во-первых, исходя из самого поведения Трампа, который не раз говорил о том, что его стиль переговоров – постоянно давить, и если партнер идет на уступки, то продолжать давление дальше. Китай является не просто угрозой для национальной безопасности США, а экзистенциальным противником для Америки, как уже прописано в ряде документов стратегического характера США. Все окружение Трампа, да и сам Трамп, “сверхкитаефобно” по своей природе. Поэтому на тактическом уровне это, конечно, достижение, но в долгосрочной перспективе вряд ли политика США в отношении Китая как-то поменяется. Найдутся новые предлоги, новые поводы. Между двумя странами будет нарастать эта конфронтация», — заявил политолог.Напомним, что торговая война между США и Китаем ведется с лета 2018 года, когда страны ввели в отношении друг друга 25% пошлины. В декабре Вашингтону и Пекину удалось договориться о временном торговом перемирии — США с 1 января обязались не повышать пошлины на китайский импорт в объеме 200 миллиардов долларов, а Китай обещал существенно нарастить закупки американских товаров.