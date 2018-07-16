В РАН назвали зачинщиков беспорядков во Франции после победы на Чемпионате мира

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Ведущий научный сотрудник Института Европы РАН рассказал НСН, почему французы решили отметить победу в ЧМ погромами и стычками с полицией.

Во Франции празднование победы национальной команды в финале чемпионата мира по футболу 2018 года обернулось массовыми беспорядками. В Париже на Елисейских полях хулиганы забрасывали витрины магазинов камнями и бутылками. В Марселе в результате столкновений пострадали два сотрудника правоохранительных органов. Погромы и стычки с полицией наблюдались и в других французских городах, сообщают СМИ.

По словам ведущего научного сотрудника Института Европы РАН Сергея Фёдорова, публичное празднование победы сборной Франции было использовано представителями некоторых политических движений специально для провоцирования внутреннего конфликта. В эфире НСН он рассказал, как полиция Франции пытается с ними безуспешно бороться.

«Как правило, к таким массовым гуляниям примешиваются группы крайне-левых, анархисты, антиглобалисты. Группировки, которые специально провоцируют столкновения с полицией и начинают погромы, которые ставят задачу на проведение таких насильственных акций. Полиция и спецслужбы стараются их локализовать, агенты в штатском присутствуют среди манифестующих. Но на практике это очень трудно сделать, потому что остановить эту разбушевавшуюся молодежь, которые часто надевают эти балаклавы (- прим.НСН), маскируются и начинают бесчинствовать, тяжело. К сожалению, это уже стало практически постоянным действием, которое мы наблюдаем в ходе массовых манифестаций в Париже и других французских городах», — рассказал Фёдоров.По его словам, в качестве борьбы с такими группировками многие предлагают поменять во французском законодательстве понятие «активных действий полиции», которое зачастую приводит к ущемлению свободы граждан и к таким эксцессам, как применение слезоточивого газа.Напомним, сборная Франции одержала победу над сборной Хорватии со счетом 4:2 в ходе финального матча 15 июля в «Лужниках». Таким образом, французская национальная команда завоевала чемпионский титул второй раз в своей истории, повторив триумф 1998 года.