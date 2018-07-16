В РАН назвали зачинщиков беспорядков во Франции после победы на Чемпионате мира

Ведущий научный сотрудник Института Европы РАН рассказал НСН, почему французы решили отметить победу в ЧМ погромами и стычками с полицией.
Во Франции празднование победы национальной команды в финале чемпионата мира по футболу 2018 года обернулось массовыми беспорядками. В Париже на Елисейских полях хулиганы забрасывали витрины магазинов камнями и бутылками. В Марселе в результате столкновений пострадали два сотрудника правоохранительных органов. Погромы и стычки с полицией наблюдались и в других французских городах, сообщают СМИ.
По словам ведущего научного сотрудника Института Европы РАН Сергея Фёдорова, публичное празднование победы сборной Франции было использовано представителями некоторых политических движений специально для провоцирования внутреннего конфликта. В эфире НСН он рассказал, как полиция Франции пытается с ними безуспешно бороться.
По его словам, в качестве борьбы с такими группировками многие предлагают поменять во французском законодательстве понятие «активных действий полиции», которое зачастую приводит к ущемлению свободы граждан и к таким эксцессам, как применение слезоточивого газа.
Напомним, сборная Франции одержала победу над сборной Хорватии со счетом 4:2 в ходе финального матча 15 июля в «Лужниках». Таким образом, французская национальная команда завоевала чемпионский титул второй раз в своей истории, повторив триумф 1998 года.