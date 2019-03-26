В МГУ отказались переименовывать Японское море

Завкафедрой океанологии МГУ имени Ломоносова рассказал в эфире НСН, почему не стоит обращать внимание на претензии корейцев.

Российских журналистов попросили переименовать Японское море. Корейская культурно-информационной служба, принадлежащая министерству культуры, спорта и туризма Южной Кореи призвала СМИ называть море, находящееся между Кореей и Японией, «Восточным морем/Японским морем».

Завкафедрой океанологии МГУ имени Ломоносова Сергей Добролюбов рассказал НСН, почему не стоит обращать внимания на такие претензии.

«Это проблема не новая, она возникла 20 лет назад минимум. И российская делегация ездила в Корею как раз на конгресс, посвященный переименованию Японского моря в Восточное. Понимаете, там ведь не только Корея и Япония. Если исторически смотреть, то можно и державу Чингисхана сюда приплести. И назвать это море Монгольским. Такие проблемы не только с Японским морем. Вьетнамцы очень не любят название Южно-Китайское море, которое омывает и Китай, и Вьетнам, и Индонезию. Но уже есть сложившиеся названия. Нас в России больше волнует, когда переименовывают острова, открытые русскими мореплавателями. Русское географическое общество даже дало команду создать атлас мира, в котором были бы именно те старые названия, которые были в XIX веке закреплены российскими первооткрывателями. Об этом надо думать. А что там японцы с корейцами, как они друг друга не любят - это мы и так знаем», - сказал он.

В России море между Приморским краем, Сахалином, Японией и Кореей традиционно называют как и в Японии - Японским. Но на Корейском полуострове приняты другие названия: «Восточное море» в Южной Корее и «Восточно-Корейское море» - в КНДР.

Международная гидрографическую конференцию 1929 года в работе «Границы океанов и морей» назвала море между Кореей и Японией Японским морем. Однако Корея, апеллируя к тому, что в то время была японской колонией и не имела возможности принять участие в конференции, отказывается признавать это название. После освобождения страны в 1945 году, правительство Республики Корея постоянно говорит о переименовании «Восточного моря».