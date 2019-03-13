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РАН: Протест Японии из-за Курил на мирные переговоры не повлияет

13 Марта 2019 в 10:00
РАН: Протест Японии из-за Курил на мирные переговоры не повлияет
Старший научный сотрудник Института Дальнего Востока РАН заявил НСН, что протест Токио из-за военных учений РФ вряд ли на что-то повлияет.

Япония выразила протест в связи с военными учениями России на Курилах. Как сообщает Kyodo, Токио заявил Москве по дипломатическим каналам о своем неудовольствии в связи с российскими учениями в южной части Курильского архипелага. Речь идет об учениях мотострелковых подразделений Восточного военного округа.

Протесты Токио в связи с любыми действиями российских властей уже стали традиционными, заявил в эфире НСН старший научный сотрудник Института Дальнего Востока РАН Виктор Кузьминков (слушайте аудио).

Экс-посол: Россия получит больше плюсов от передачи Курил Японии

«Это уже вошло в традицию. Это не первый за последнее время такой протест. Любые действия российских властей на Курильских островах, направленные либо на благоустройство, тем более учения в районе Курильских островов, размещение там наших военных и обновление техники, это все всегда будет [вызывать протест]», — сказал эксперт.

При этом Виктор Кузьминков добавил, что протест Токио вряд ли повлияет на спор России и Японии о принадлежности Курильских островов.

Напомним, накануне СМИ сообщили, что в Кремле приняли окончательное решение о том, что передавать Курильские острова Японии России не будет. Бывший посол РФ в Японии, заведующий кафедры дипломатии МГИМО Александр Панов в беседе с НСН отметил, что Россия решит многие проблемы в экономике и безопасности в случае передачи спорных территорий Японии.
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