РАН: Протест Японии из-за Курил на мирные переговоры не повлияет

Старший научный сотрудник Института Дальнего Востока РАН заявил НСН, что протест Токио из-за военных учений РФ вряд ли на что-то повлияет.

Япония выразила протест в связи с военными учениями России на Курилах. Как сообщает Kyodo, Токио заявил Москве по дипломатическим каналам о своем неудовольствии в связи с российскими учениями в южной части Курильского архипелага. Речь идет об учениях мотострелковых подразделений Восточного военного округа.

Протесты Токио в связи с любыми действиями российских властей уже стали традиционными, заявил в эфире НСН старший научный сотрудник Института Дальнего Востока РАН Виктор Кузьминков (слушайте аудио).