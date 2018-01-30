В «Лаборатории Касперского» отказались считать главу компании олигархом

ФОТО: Евгений Касперский // 24smi.org

Представитель «Лаборатории Касперского» в эфире НСН рассказала, что компания не осуществляет политическое влияние.

В США опубликовали «кремлёвский доклад», в котором фигурируют известные российские политические деятели и предприниматели. В Кремле документ пообещали проанализировать, прежде чем формулировать официальную позицию. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, чья фамилия тоже фигурирует в докладе, все лица, оказавшиеся в списке, де-факто признаны врагами США, сообщает «Газета.ру» .

Стоит отметить, что в «кремлёвском докладе» оказался основатель и глава «Лаборатории Касперского» Евгений Касперский. Он попал в «Приложение B», где обозначены олигархи. В то же время в самой «Лаборатории Касперского» с выводами Вашингтона не согласились. Об этом в эфире НСН рассказала представитель компании Алина Шляпникова.

«“Лаборатория Касперского” не согласна с включением Евгения в "список олигархов", так как этот термин подразумевает обладание крупным капиталом, с помощью которого осуществляется политическое влияние. “Лаборатория Касперского” не имеет политических связей и не осуществляет политическое влияние ни в одной стране мира, включая Россию, и не может считаться “олигархической структурой”», - подчеркнули в компании.

По словам Алины Шляпниковой, основную часть выручки компания зарабатывает за границей.

«Личный капитал Евгения состоит из его бизнеса, квартиры в Москве и личного автомобиля. Более 82% своей выручки “Лаборатория Касперского” зарабатывает за пределами России», - заключила Шляпникова.

Напомним, список был опубликован 30 января, сообщает Ura.ru . Ранее заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов в эфире НСН посчитал опубликованный список халтурой. По его мнению, не все лица, включённые в него, имеют реальное влияние на политику РФ.