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В Конгрессе США собирают деньги на защиту Трампа от либералов

22 Февраля 2018 в 13:35
В Конгрессе США собирают деньги на защиту Трампа от либералов

НСН публикует письмо конгрессмена Девина Нуньеса о сборе средств на защиту президента США от либерального истеблишмента.

Председатель комитета Конгресса США по разведке Девин Нуньес в прошлом году обвинил ФБР, руководство демократической партии и Хиллари Клинтон в сговоре против Трампа. Теперь лидер демократов в Конгрессе Нэнси Пелоси призывает убрать его с поста председателя комитета по разведке, сообщает L.A. Times.

В распоряжении НСН оказалось письмо от Девина Нуньеса, в котором он просит о помощи в борьбе с либерами.

«Либеральные элиты пытаются потопить меня –  и мне нужна ваша помощь. Когда я встал против либерального истеблишмента, я знал, что будет противодействие. Но я не знал, насколько ужасно это будет. Нэнси Пелоси, либеральный истеблишмент и  передовые СМИ тратят бессчётные часы, пытаясь сместить меня – и атакуя преимущество нашего президента в Конгрессе», - пишет Нуньес.

В письме также присутствуют ссылки на страницу сбора средств Национального республиканского комитета Конгресса.

«Демократы уже пытаются сорвать президента Дональда Трампа. Мы должны стоять вместе. Дайте знать нашему президенту, что вы за него! Внесите средства, чтобы встать вместе с консерваторским большинством президента Трампа!», - гласит страница сбора средств, на которой возможные взносы варьируются от 25 долларов до 10 000 долларов.

Напомним, ранее демократы под руководством Нэнси Пелоси попросили увеличить финансирование спецслужб для борьбы с российским вмешательством в выборы США.

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