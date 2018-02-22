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Демократы предложили увеличить бюджет спецслужб для борьбы с вмешательством России

22 Февраля 2018 в 07:19
Демократы предложили увеличить бюджет спецслужб для борьбы с вмешательством России
Представители демократической партии США направили письмо спикеру Палаты представителей Конгресса США Полу Райану и лидеру республиканцев в американском сенате Митчу Макконнеллу с призывом увеличить финансирование ФБР и Министерства внутренней безопасности для борьбы с «российским вмешательством». Об этом написала в Twitter лидер демократического меньшинства в Палате представителей Нэнси Пелоси. 

Авторы письма просят поддержать увеличение бюджета ФБР на 300 миллионов долларов.

«Эти дополнительные средства должны быть нацелены на обеспечение ресурсов и кадров для противостояния влиянию враждебных иноагентов, функционнирующих в США, особенно российских агентов действующих в наших социальных сетях», - говорится в письме.

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