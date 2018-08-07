В Госдуме согласились с МИД Британии по высылке подозреваемых по делу Скрипалей

Зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в эфире НСН назвал заявления британских СМИ спекуляцией, в чем согласился с британским МИДом.

В министерстве иностранных дел Великобритании назвали спекуляцией репортаж газеты The Guardian о том, что британская прокуратура потребует от России экстрадиции подозреваемых в отравлении Скрипалей в Солсбери. Представитель британского внешнеполитического ведомства заявил «РИА Новости», что расследование продолжается, и все официальные заявления должны поступать от полиции.

В эфире НСН зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа объяснил позицию Форин-офиса нежеланием в очередной раз оказаться в неудобной ситуации (слушайте аудио).

«Мы понимаем, что официальные органы Великобритании по ходу раскручивания этого инцидента во многом ошибались и меняли позиции, огромное количество версий, но ни одного конкретного доказательства. Поэтому их официальная позиция сегодня в какой-то степени расходится с этим большим изданием The Guardian для того, чтобы в очередной раз не оказаться в ситуации, которую потом надо будет как-то объяснять. Позиция журналиста чисто спекулятивная, потому что однозначно, что без доказательств, без участия в этом российской стороны, которая с первого дня инцидента предлагает и получает постоянный отказ, естественно, никто никого выдавать не будет. Это всем понятно, это чисто спекуляция», — сказал депутат.

Напомним, 4 марта 2018 года в Солсбери госпитализировали бывшего разведчика Сергея Скрипаля и его дочь Юлию. По версии британского следствия, они были отравлены нервнопаралитическим веществом «Новичок», произведенным в России. Уже летом в Эймсбери, неподалеку от Солсбери, были госпитализированы двое граждан Великобритании, якобы отравившиеся тем же «Новичком». Одна из них скончалась.