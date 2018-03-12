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В Госдуме рассказали, зачем НАТО понадобился «военный Шенген»

12 Марта 2018 в 10:42
В Госдуме рассказали, зачем НАТО понадобился «военный Шенген»
В эфире НСН Юрий Швыткин отметил, что страны блока опасаются усиления России и прорабатывают варианты ускоренной переброски войск к границам РФ.

Североатлантический альянс создает в Европе так называемый «военный Шенген», чтобы упростить и сократить время для переброски войск в направлении российских границ. По словам замминистра обороны России генерал-полковника Александра Фомина, это стало новым приоритетом НАТО.

В эфире НСН заместитель председателя комитета Госдумы по обороне и безопасности Юрий Швыткин отметил, что активность блока НАТО в этом направлении связана с боязнью усиления и укрепления обороноспособности России.

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«К великому сожалению, сегодня страны блока НАТО не славятся дружелюбной политикой, и эта риторика в их действиях присутствует всегда. Сейчас более активно они начали этот вопрос продвигать, и понятно почему. Например, в Румынии есть ряд баз военных (НАТО – прим. НСН), в Польше, в Прибалтике. Это боязнь усиления, укрепления нашей страны. Бряцание оружием со стороны блока НАТО - как раз есть попытка повлиять на внешнеполитическую ситуацию, позицию нашего государства», - отметил он.

Представители Минобороны в интервью газете «Красная звезда» также сообщил, что в различных районах Европы уже создаются запасы вооружения, военной техники, боеприпасов, продовольствия и имущества.

Ранее в Пентагоне анонсировали масштабные учения НАТО у границ России, отмечает RT.

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