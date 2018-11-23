В Госдуме посчитали неприемлемым исключение России из Интерпола

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне в эфире НСН посчитал предложение Браудера попыткой в очередной раз демонизировать Россию.

Основатель фонда Hermitage Capital Уильям Браудер предложил приостановить членство России в Международной организации уголовной полиции (Интерпол). Соответствующую инициативу он направил правительству и парламенту Канады. По его словам, приостановить членство РФ можно, поскольку она нарушает устав организации, направляя запросы на его арест в Интерпол, сообщает CBC.

в эфирепосчитал, что заявление Браудера является очередной попыткой демонизировать РФ

«Предложение господина Браудера о выводе России из Интерпола неприемлемое. Во-первых, инициатором обращения не может быть человек, который имеет небезгрешную биографию: он сам нарушал законы Российской Федерации. Во-вторых, есть всё сообщество, которое входит в состав Интерпола. Россия является активным участником этого сообщества, функционал, который возложен на участников, ни разу не нарушала. Это предложение – [попытка] ещё раз демонизировать РФ», - отметил депутат.

Напомним, Браудера заочно приговорили к девяти годам лишения свободы по делу о неуплате налогов в размере 522 миллионов рублей. Также ему запретили в течение двух лет заниматься предпринимательской деятельностью. Такое решение было принято в 2013 году Тверским судом Москвы. Россия неоднократно направляла в Интерпол запрос на арест Браудера. В свою очередь, в Международной организации уголовной полиции в мае 2018 года заявили, что ордера на арест Браудера нет и не было.