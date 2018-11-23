Пятница
23 ноября
USD 65.61
EUR 74.8
В мире

В Госдуме посчитали неприемлемым исключение России из Интерпола

23 Ноября 2018 в 09:55
В Госдуме посчитали неприемлемым исключение России из Интерпола

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне в эфире НСН посчитал предложение Браудера попыткой в очередной раз демонизировать Россию.

Основатель фонда Hermitage Capital Уильям Браудер предложил приостановить членство России в Международной организации уголовной полиции (Интерпол). Соответствующую инициативу он направил правительству и парламенту Канады. По его словам, приостановить членство РФ можно, поскольку она нарушает устав организации, направляя запросы на его арест в Интерпол, сообщает CBC.

В Госдуме ответили не испугавшемуся российской армии генералу США
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Андрей Красов в эфире НСН посчитал, что заявление Браудера является очередной попыткой демонизировать РФ (слушайте аудио).

«Предложение господина Браудера о выводе России из Интерпола неприемлемое. Во-первых, инициатором обращения не может быть человек, который имеет небезгрешную биографию: он сам нарушал законы Российской Федерации. Во-вторых, есть всё сообщество, которое входит в состав Интерпола. Россия является активным участником этого сообщества, функционал, который возложен на участников, ни разу не нарушала. Это предложение – [попытка] ещё раз демонизировать РФ», - отметил депутат.

Напомним, Браудера заочно приговорили к девяти годам лишения свободы по делу о неуплате налогов в размере 522 миллионов рублей. Также ему запретили в течение двух лет заниматься предпринимательской деятельностью. Такое решение было принято в 2013 году Тверским судом Москвы. Россия неоднократно направляла в Интерпол запрос на арест Браудера. В свою очередь, в Международной организации уголовной полиции в мае 2018 года заявили, что ордера на арест Браудера нет и не было.

Теги:

Подписывайтесь на канал НСН в Яндекс.Дзене и добавляйте нас в избранные источники Яндекс.Новостей
Читайте также
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Партнеры



Партнеры



Партнеры


Национальная служба новостей - НСН
© 2018 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.