В Госдуме ответили не испугавшемуся российской армии генералу США

Первый зампред комитета ГД по обороне в эфире НСН заявил, что американские военные, говоря о российском потенциале, выдают желаемое за действительное.

Основную угрозу США в последующие 20-30 лет будет представлять Китай, а не Россия. Такую позицию озвучил председатель Объединённого комитета начальников штабов Вооружённых сил Соединённых Штатов генерал Джозеф Данфорд. По его словам, демографические и экономические показатели РФ снижаются, из чего можно сделать вывод, что в 2025-2035 годах страна не сможет и дальше поддерживать потенциал. С такими словами Данфорд выступил в университете Дьюка.

Первый зампред комитета Госдумы по обороне Андрей Красов в эфире НСН заявил, что еще не одно подобное высказывание со стороны США не подтвердилось на деле.

«Представители администрации Соединенных штатов, их президенты, уже не первый раз выступают с подобными заявлениями. В свое время Барак Обама, заявлял, что экономика России будет порвана в клочья, сейчас военный из-за океана говорит о том, что российская армия не будет представлять какой-либо опасности. Ну, вот видите, Обама оказался плохим предсказателем. Вот такой же предсказатель и Данфорд. В стране у нас все хорошо в плане экономики, как бы ни хотели заокеанские товарищи. У них ничего не получилось. Страна сплотилась вокруг своего лидера и продолжает дальше поступательные движения вперед. Это касается и вооруженных сил Российской Федерации», — заявил он.

Депутат рассказал, что государственный оборонный заказ выполняется, а армия получает самые современные образцы военной техники и вооружения. Красов отметил, что таких образцов нет ни в одной армии мира.

«Именно за этими образцами давно выстроилась очередь из разных стран, в том числе западных. Причем, как не парадоксально тех стран, которые входят в псевдооборонительный блок НАТО», — объяснил он.

По словам депутат, кроме поставок техники в вооруженные силы, на должном уровне проводятся мероприятия по укреплению боевой готовности, проводятся широкомасштабные учения «на различных театрах военных действий»

«Последние учения, "Восток 2018", проходили вместе с нашими партнерами из КНР. Подводя итог всему сказанному можно отметить, что с провидением у коллег из заморской страны очень плохо. Можно посоветовать Данфорду лучше озаботиться проблемами вооруженных сил США. Что-то они с 2011 года с терроризмом на Ближнем Востоке никак не могут справиться», — заключи Красов.

Напомним, Министерство финансов США опубликовало на своём сайте новый пакет санкций против Ирана, который вступил в силу 5 ноября. Отметим, по словам главы Минфина США Стивена Мнучина, цель санкций — сдержать деятельность Ирана по спонсированию терроризма, провоцированию нестабильности на Ближнем Востоке и развитию программы по созданию баллистических ракет, а также предотвратить нарушения прав человека.