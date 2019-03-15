В Госдуме ответили на переброску войск НАТО к границам РФ

Зампред комитета Госдумы по обороне заявил в эфире НСН, что Россия всегда сможет ответить на агрессию НАТО.

НАТО перебрасывает войска к границе с Россией. Об этом в интервью «Красной звезде» сообщил замсекретаря Совета безопасности РФ Михаил Попов. По его словам, в частности, в Прибалтике развернуты усиленные батальонные тактические группы многонационального состава численностью до тысячи военнослужащих каждая. При этом всего численность контингента выросла до 40 тысяч человек. Попов добавил, что созданные в Прибалтике киберструктуры НАТО нацелены на атаку критически важных для России объектов.

Заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин рассказал в эфире НСН, какие меры предпринимает Россия в ответ на переброску войск НАТО к своим границам (слушайте аудио).

«С нашей стороны принимаются соответствующие меры по усилению группировок, находящихся и в Западном военном округе, и в Южном военном округе, в Калиниградском особом районе и Крыму. Здесь и мотострелковые танковые дивизии. Нужно отметить, что, конечно, это вынуждает нас делать усиление группировок при необходимости, — в частности, в Крыму усилена армейская группировка, — и одновременно, проводить соответствующие учения, причем все идет в рамках соблюдения норм международного права», — отметил депутат.Зампред думского комитета по обороне добавил, что Россия всегда сможет отразить агрессию со стороны Североатлантического альянса.«По эффективности вооружения, по тактико-техническим характеристикам, мы во многом превосходим страны блока НАТО. Сил и средств достаточно для того, чтобы сдержать и в случае необходимости отразить агрессию со стороны данных стран», — заверил парламентарий.Напомним, что ранее в НАТО назвали неприемлемыми заявления президента РФ Владимира Путина о том, что российские ракеты могут нацелить на страны Североатлантического альянса, если в Европе разместят американские ракеты.