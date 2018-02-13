В Госдуме отказались комментировать гибель россиян в Сирии

Верховный атаман Союза казаков-воинов России и Зарубежья заявил НСН, что не обладает информацией о гибели россиян в Сирии.

В Кремле сообщили, что не обладают информацией о погибших а результате американских обстрелов в Сирии россиянах. Как подчеркнул пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Кремль знает только о военнослужащих ВС РФ. А журналистам порекомендовали за подтверждением или опровержением обратиться в Минобороны, сообщает RT.

Заместитель председателя комитета Госдумы по обороне и безопасности Юрий Швыткин заявил НСН, что не обладает информацией по этому вопросу.

«Я не располагаю данной информацией, ну а фантазировать я не могу. Я слышал об этом из СМИ, но официальной информации у меня нет», - отметил депутат

В свою очередь, зампред комитета Госдумы по делам СНГ, верховный атаман Союза казаков-воинов России и Зарубежья, казачий генерал Виктор Водолацкий в эфире НСН отказался комментировать ситуацию.

«Я это не комментирую, я не в курсе», - заявил НСН Водолацкий.

Напомним, ранее СМИ опубликовали информацию о том, что 7 февраля в Сирии погибли несколько российских наёмников. Это произошло из-за американской атаки в Дэйр-эз-Зоре. Среди них – Алексей Ладыгин из Рязани, сторонник казачьего движения Владимир Логинов, два уроженца Свердловской области Станислав Матвеев и Игорь Косотуров. По утверждениям СМИ, все они являлись наёмниками ЧВК Вагнера. В свою очередь, информацию о гибели двух жителей Свердловской области в Сирии подтвердила депутат думы Асбестовского городского округа Наталья Крылова.