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Сирийские курды заявили о гибели 10 россиян от ударов авиации США

13 Февраля 2018 в 16:34
Сирийские курды заявили о гибели 10 россиян от ударов авиации США
Представитель сирийских курдов в России заявил НСН, что в сирийской провинции Дейр-эз-Зор погибли не менее десяти наемников из России.

В соцсетях начали появляться сообщения от близких россиян, погибших в сирийской провинции Дейр-эз-Зор 7 февраля в ходе удара авиации коалиции США. Согласно официальному сообщению американской стороны проасадовская группировка бойцов напала на штаб «Сирийских демократических сил» — партнёров США в борьбе с ИГИЛ. По данным разных источников среди нападавших погибло около ста человек, в том числе бойцы российского формирования ЧВК «Группа Вагнера».

В министерстве обороны РФ заявили, что российских военнослужащих в районе инцидента не было, а «местные ополченцы» действовали без согласования с российским командованием. Официальных комментариев об участии в этом боестолкновении российских частных военных компаний (ЧВК) до настоящего времени не было.

А вот представитель сирийских курдов в России Джавад Мухаммад в эфире НСН подтвердил, что у него есть информация о 10 погибших российских наемниках:

«Год назад армия "Сирийских демократических сил" освободила находящееся в этом районе нефтяное месторождение. А проасадовские группировки попытались захватить эту территорию. Был очень серьезный бой. Потом бомбежку начала авиация США. Там погибли более сотни человек. Но в основном они относятся к арабским племенам, бедуинам. Среди погибших действительно есть российские граждане, но их там было максимум десять человек. Они были наемниками», - заявил НСН представитель сирийских курдов в России.

Группа Вагнера - частная военная компания, действовашая на территории Украины, а теперь - в Сирии. Бойцы группы принимали участие в освобождении Пальмиры в марте 2016 года. По некоторым данным, общая численность группы в Сирии составляет 400 человек.


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