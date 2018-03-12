Греция остановила чемпионат по футболу после инцидента с владельцем ПАОКа Саввиди

Греция объявила об остановке чемпионата страны по футболу после того, как на поле вышел президент ПАОКа, российский бизнесмен Иван Саввиди и стал угрожать судье пистолетом. В матче ПАОК выступал против АЕК. Заместитель министра культуры и спорта страны Георгиос Вассиалидис заявил, что чемпионат прерывается на неопределенный срок, до тех пор, пока участники инцидента не обсудят произошедшее. Он подчеркнул, что «игра может продолжаться только по установленным правилам», передает Reuters.

Матч между командами был прерван на последних минутах. Судья Георгиос Коминис не засчитал гол, который футболист ПАОКа Фернандо Валера забил непосредственно перед финальным свистком. Он посчитал, что в этом эпизоде был офсайд. После этого по поле выбежал Иван Саввиди с пистолетом в кобуре и начал угрожать судье. Завершить потасовку удалось лишь при помощи полицейских и стюардов.