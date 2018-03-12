Понедельник
12 марта
USD 56.8
EUR 70.53
Горячие новости

Греция остановила чемпионат по футболу после инцидента с владельцем ПАОКа Саввиди

12 Марта 2018 в 18:05
Греция остановила чемпионат по футболу после инцидента с владельцем ПАОКа Саввиди

Греция объявила об остановке чемпионата страны по футболу после того, как на поле вышел президент ПАОКа, российский бизнесмен Иван Саввиди и стал угрожать судье пистолетом. В матче ПАОК выступал против АЕК. Заместитель министра культуры и спорта страны Георгиос Вассиалидис заявил, что чемпионат прерывается на неопределенный срок, до тех пор, пока участники инцидента не обсудят произошедшее. Он подчеркнул, что «игра может продолжаться только по установленным правилам», передает Reuters.

Матч между командами был прерван на последних минутах. Судья Георгиос Коминис не засчитал гол, который футболист ПАОКа Фернандо Валера забил непосредственно перед финальным свистком. Он посчитал, что в этом эпизоде был офсайд. После этого по поле выбежал Иван Саввиди с пистолетом в кобуре и начал угрожать судье. Завершить потасовку удалось лишь при помощи полицейских и стюардов.

Теги:
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Национальная служба новостей - НСН

Партнеры

Партнеры

Партнеры

© 2018 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.