Еврейский конгресс призвал ОБСЕ принять определение антисемитизма

Президент Европейского еврейского конгресса Вячеслав Кантор выступил на международной конференции в Риме.

Странам-членам ОБСЕ необходимо принять определение антисемитизма Международного альянса памяти Холокоста. Об этом заявил президент Европейского еврейского конгресса Вячеслав Кантор на международной конференции в Риме.



Как отметил президент ЕЕК, чтобы евреи в Европе чувствовали себя в безопасности, необходимо принятие ОБСЕ рабочего определения антисемитизма. Кроме того, нужно внести поправки в национальное законодательство на основе принятого определения и скорректировать государственные правоприменительные меры.

В своем выступлении Вячеслав Кантор подчеркнул, что антисемитизм не является «исключительно еврейской проблемой», а касается всех граждан Европы. «Экстремистские идеологии начинаются с гонения на евреев, однако, фактически это вызов для всего общества в целом. Нам необходимо быстро действовать, а не ждать новой катастрофы», - заявил президент ЕЕК.

На конференции в Риме он также вручил награды главе МИДа Италии Анджелино Альфано и послу Рональду Лаудеру, президенту Всемирного еврейского конгресса.

Ранее, выступая в Европейском парламенте на памятной церемонии, посвящённой Международному дню памяти жертв Холокоста, Кантор заявил, что с исчезновением памяти о Холокосте Европа теряет иммунитет против антисемитизма.