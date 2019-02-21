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В Белоруссии не боятся украинского сценария

21 Февраля 2019 в 09:00
В Белоруссии не боятся украинского сценария
Белорусский политолог Александр Шпаковский резко ответил в эфире НСН на предупреждение экс-генсека НАТО.

Бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен заявил, что Белоруссии угрожает «российская агрессия». По его мнению, Россия хочет присоединить Белоруссию, чтобы таким путем приблизиться к границам Европы, передает «РИА Новости». Экс-генсек НАТО добавил, что чтобы избежать такого сценария, Белоруссия должна начать проводить реформы.

Белорусский политолог Александр Шпаковский заявил в эфире НСН, что Белоруссии не может грозить то, через что, по мнению Запада, прошла Украина в свое время (слушайте аудио).

«В Минске вообще никто, кроме узкой группы специалистов в области политических отношений, не в курсе, что какой-то бывший европейский чиновник что-то там заявил. Никакого украинского сценария в Беларуси не опасаются. Вообще повторения одного и того же сценария не может быть. Для каждой страны припасен свой сценарий. Чтобы белорусский сценарий пошел по своей колее развития, у нас и принимаются соответствующие меры, как по линии государственных органов власти, так и конструктивного гражданского общества», — рассказал он.

Отметим, что в своем заявлении бывший генсек НАТО отметил, что для проведения реформ, Минск должен получать больше помощи от Запада, но при условии, что там увидят «переориентацию страны на свободу и демократию».

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