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Экс-генсек НАТО предостерег Белоруссию от «российской агрессии»

21 Февраля 2019 в 08:23
Экс-генсек НАТО предостерег Белоруссию от «российской агрессии»

Бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен заявил, что Белоруссии угрожает «российская агрессия». По его мнению, Россия хочет присоединить Белоруссию, чтобы таким путем приблизиться к границам Европы, передает РИА Новости.

По мнению экс-генсека НАТО, чтобы избежать такого развития событий, Белоруссия должна начать проводить реформы.

«Эту страну ожидает такой сценарий, если она не начнет реформироваться. Мой совет белорусскому народу и руководству страны в том, чтобы уберечься от агрессии россиян — нужно начать реформы, ведущие к демократии и свободе. Только эти вещи создадут защиту от российской агрессии», - цитирует «Свободная пресса» Расмуссена.

Бывший генсек добавил, что Минск должен для этого получать больше помощи от Запада, передает RT. Однако для этого западные партнеры должны «видеть переориентацию на свободу и демократию», отмечает РИА ФАН.

Ранее заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин в эфире НСН объяснил, в чем выражается основное продвижение в отношениях Белоруссии и Евросоюза.

 

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