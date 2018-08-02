Утрата доверия. В Госдуме рассказали, чем грозит ситуация в Армении

ФОТО: пресс-служба Минобороны

Первый замглавы комитета Госдумы по делам СНГ в эфире НСН рассказал, что сведение счётов с прежними руководителями Армении наносит ущерб внутреннему содержанию отношений с РФ.

В МИД Армении заявили, что внутренние процессы в стране, которые связаны со становлением правового государства и борьбой с коррупцией, «не взаимосвязаны с внешней политикой». Пресс-секретарь внешнеполитического ведомства Тигран Балаян подчеркнул, что Ереван заинтересован в дальнейшем укреплении армяно-российских союзнических отношений. В то же время в СМИ сообщили о недовольстве Москвы сложившейся ситуацией, так как задержание генерального секретаря Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Юрия Хачатурова наносит ущерб репутации всей организации, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источник в госструктурах.

Первый замглавы комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин в эфире НСН объяснил, что сведение счётов руководства Армении с бывшими властями грозит утратой доверия между Ереваном и Москвой.

«Предсказуемое сведение счётов с прежними руководителями Армении, в бытность которых подписывались документы, развивались российско-армянские отношения, естественно, вызывает беспокойство в России и это беспокойство, как следует и в заявлении Лаврова, начинает проникать в высокие сферы, что чревато утратой доверия между политиками России и Армении. Внешне всё остаётся по-прежнему, но внутреннее содержание, которое всегда ценилось в отношениях, начинает подвергаться ущербу», - отметил депутат.

Также, как сообщают СМИ, ставятся под вопрос поставки оружия из России на сумму 100 миллионов долларов, пишут «Дни.ру» . Ранее в пресс-службе МИД Армении заявили, что уже направили в ОДКБ запрос на смену генерального секретаря. Однако, по сведениям источников, автоматической смены не будет, кандидатуру будут рассматривать 8 ноября во время Совета коллективной безопасности организации. По словам Константина Затулина, новый генеральный секретарь и вовсе может быть назначен из России.

«Могут быть разные варианты развития событий в ОДКБ, включая возврат к пересмотру устава организации, закрепление этого поста за российской стороной. Конечно, это (происходящее в Армении – НСН) наносит ущерб текущим планам ОДКБ, потому что они были завязаны и на деятельность генерального секретаря», - заключил в эфире НСН Затулин.

Напомним, 1 августа глава МИД России Сергей Лавров заявил, что действия властей Армении идут вразрез с обещаниями Еревана по отказу от «преследования своих предшественников по политическим мотивам». Ранее в Армении арестовали на два месяца экс-президента Роберта Кочаряна. Следствие убеждено, что он свергнул конституционный строй в 2008 году. Позже 66-летнего политика отпустили под залог.