Политолог не увидел предпосылок для выхода Армении из ОДКБ

РИА Новости

Константин Затулин в эфире НСН назвал отзыв генсека ОДКБ прецедентом и рассказал, как события будут развиваться дальше.

Армения, заявившая о необходимости смены главы ОДКБ в связи с обвинениями, выдвинутыми против действующего генерального секретаря организации Юрия Хачатурова, должна сама инициировать эту процедуру. Такое разъяснение дал глава МИД РФ Сергей Лавров в телефонном разговоре с армянским коллегой Зограбом Мнацаканяном.

Ранее Хачатурова обвинили в попытке свержения конституционного строя в стране в 2008 году. Президент Армении Никол Пашинян не стал комментировать эти обвинения, однако указал на то, что Армения должна сохранить членство в ОДКБ, а эффективность организации должна повыситься.

Первый замглавы комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин в эфире НСН пояснил, что отзыв армянской стороной генсека ОДКБ является прецедентом, но пока ничего не предрекает выхода Армении из организации.

«Что касается выхода из ОДКБ – это серьезное решение. И непосредственно из факта отзыва прежде рекомендованного на должность представителя Армении, а затем генсекретаря ОДКБ человека, бывшего начальника Генштаба Армении, не следует, что страна готовится к выходу из организации вообще. Но это, безусловно, прецедент для ОДКБ, для истории организации и нет ничего хорошего в том, что сегодня внутренние проблемы Армении выплескиваются в жизнь международной организации», - заявил собеседник агентства.

Затулин подчеркнул, что ОДКБ – это не просто какое-то экономическое или культурное сообщество. А военно-политический союз, между всеми участниками которого должно существовать доверие. Если же затрагиваются персоналии, это «порождает определенную нервозность и проблемы».

Политолог отметил, что люди, которые пришли к власти в Армении этим летом, действуют по схеме, когда любые проблемы текущего дня легче преодолеваются путем сведения счетов с прежним руководством, на которое возлагаются все беды. В данном случае речь идет о тех людях, которые, так или иначе, ассоциируются с экс-президентом республики Робертом Кочаряном.

«Сегодня пришло известие об его аресте и это очень печальное событие, потому что политическая дестабилизация в Армении не идет на пользу ни самой стране, ни другим участникам, которые состоят вместе с ней в этом военно-политическом союзе. Для Армении, которая находится в сложном геополитическом окружении, которая официально бойкотируется со стороны Турции и Азербайджана, выносить эти проблемы в публичную плоскость – крайнее решение, и его последствия могут быть самые разные», - считает Константин Затулин.

По уставу организации, любая страна может отозвать своего представителя. В уставе сказано, что генсек и члены его семьи, проживающие вместе с ним, пользуются привилегиями и иммунитетами в объеме, предусмотренном Венской конвенцией о дипломатических сношениях от 18 апреля 1961 года и не подлежат уголовной, гражданской и административной ответственности за сказанное или написанное ими и за действия, совершенные ими в качестве должностных лиц. Лишить генсека иммунитета может только Совет глав государств. Также указывается, что организация может отказаться от иммунитета ее должностного лица, если это мешает осуществлению правосудия.

«Этот вопрос в ОДКБ до конца не урегулирован и станет темой обсуждения на совете глав ОДКБ. Если представитель Армении, занимающий пост генсека ОДКБ все же будет отозван, то в организации состоятся выборы нового генерального секретаря. Однако может статься и так, что устав организации претерпит изменения, и мы вернемся к ситуации, когда генсекретарем ОДКБ будет представитель самой крупной основной опорной державы, в данном случае Российской Федерации», - заключил политолог.

Хачатуров занял место генсека ОДКБ согласно утвержденному в организации принципу кадровой ротации представителей по алфавиту. Представитель Армении стал первым генсеком, занявшим пост согласно этой процедуре. До него с 2003 по 2017 годы генсеком ОДКБ был представитель РФ – генерал-полковник Николай Бордюжа.