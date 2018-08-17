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Украинский аналитик назвал болтовней обвинения США в предательстве

17 Августа 2018 в 09:37
Украинский аналитик назвал болтовней обвинения США в предательстве

В эфире НСН президент Украинского аналитического центра назвал поставки двигателей для китайских боевых самолетов из Украины незначительными.

Бывший советник комитета Сената США по международным отношениям Уильям Триплетт обвинил Украину в предательстве. По его словам в газете The Washington Times, Украина наносит «удар в спину» американским ВМС, получая деньги от правительства США, а затем, поставляя в Китай реактивные двигатели для боевых самолетов.

В эфире НСН президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко заявил, что ничего сенсационного в поставках Украины в Китай нет.

«Это очень старая сделка по поводу модернизации военной техники Китая. Здесь нет ничего сенсационного или необычного. Просто сейчас про это решили поговорить. Я бы не сказал, что там существенный вклад Украины в вооружение Китая. Да, поставляют, но в малых числах. Так что здесь скучная довольная новость, но имеет место быть», — сказал собеседник НСН.

Отметим, что контракт между украинской компанией «Мотор Сич» и китайской стороной был заключен в 2016 году. Тогда произошли первые поставки 20 двигателей, предназначенных для учебно-боевых самолётов JL-10. Всего планируется поставить 250 двигателей на 380 миллионов долларов.

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