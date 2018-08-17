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Удар в спину. В США возмутились поставками украинских двигателей в Китай

17 Августа 2018 в 06:45
Удар в спину. В США возмутились поставками украинских двигателей в Китай
В США обвинили Украину в предательстве из-за поставок реактивных двигателей для китайских боевых самолетов. Бывший советник комитета Сената США по международным отношениям Уильям Триплетт заявил, что получая деньги от правительства США, а затем помогая китайской армии, Украина наносит удар в спину американскому флоту. Его мнение передала газета The Washington Times.

По данным издания, контракт между украинской компанией «Мотор Сич» и китайской стороной был заключен в 2016 году. Тогда произошли первые поставки 20 двигателей, предназначенных для учебно-боевых самолётов JL-10, отмечает RT. Всего планируется поставить 250 двигателей на 380 миллионов долларов.

Эксперт International Strategy and Assessment Center Рик Фишер считает, что властям США необходимо оказать давление на украинских коллег, чтобы те прекратили поставки реактивных двигателей в Китай, пишет Газета.ру.

Напомним, в военном бюджете США на 2019 финансовый год прописано выделение Украине порядка 200 миллионов долларов в качестве военной помощи.
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