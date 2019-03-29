«Тропический Трамп». Бразилия призывает Россию уйти из Венесуэлы

Главный редактор журнала РАН «Латинская Америка» рассказал НСН, почему Бразилия просит Россию перестать поддерживать Мадуро.

Министр иностранных дел Бразилии Эрнест Араужу заявил, что российские военные должны покинуть Венесуэлу, если они направлены туда для поддержки президента Николаса Мадуро. В интервью Reuters он пояснил, что преодолеть социально-экономический кризис в Венесуэле можно только путем проведения выборов во главе с временным правительством Хуано Гуаидо, и, по его словам, Россия понимает, что поддержка Мадуро ведет только к углублению кризиса.

Главный редактор журнала РАН «Латинская Америка» Владимир Травкин пояснил в эфире НСН риторику бразильских властей (слушайте аудио).

«Надо сказать, что Бразилия при новом президенте занимает проамериканские позиции. Нынешнему президенту Бразилии льстит, что его называют “тропическим Трампом”. Он во время своей предвыборной кампании неоднократно говорил, что надо искоренять социализм, коммунизм, надо не останавливаться перед методами, хвалил Пиночета за расстрелы и пытки. Здесь лежат причины того, что министр иностранных дел выступает против нынешнего социалистического режима в соседней Венесуэле», — рассказал эксперт.Ранее президент США Дональд Трамп заявил , что России необходимо покинуть Венесуэлу. Он добавил, что готов рассмотреть все средства, чтобы заставить Москву очистить Боливарианскую республику от российских военных.

Напомним, что с 1 января 2019 года должность президента Бразилии занимает Жаир Болсонару. По итогам выборов в октябре 2018 года он получил 46,06% голосов и вышел во второй тур, где одержал победу, набрав 55,13% голосов.