В Совфеде не поверили угрозам Трампа по выходу России из Венесуэлы

Первый зампред комитета Совфеда по международным делам в эфире НСН напомнил американцам о суверенитете Венесуэлы.

Президент США Дональд Трамп заявил, что России необходимо покинуть Венесуэлу. Он заявил, что готов рассмотреть все средства, чтобы заставить Москву очистить Боливарианскую республику от российских военных.

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации РФ по международным делам Владимир Джабаров в эфире НСН напомнил главе США о незаконном присутствии американцев в ряде стран (слушайте аудио).

«Россия может напомнить господину Трампу о том, что американцы без согласия законного правительства страны присутствуют в Сирии в огромном количестве. Американцы очень активны на Украине, в других регионах. В Афганистане, в Ираке, и это считается нормой. А в Венесуэле там совершенно ограниченный контингент специалистов. Никакого военного присутствия России там нет и, насколько мне известно, Венесуэла – это не заморская территория Соединенных Штатов, не колония. Страна абсолютно суверенная, и ее право приглашать к себе представителей других стран или отказывать им в этом», — пояснил сенатор.

Владимир Джабаров предположил, что Трамп не собирался угрожать России, требуя от нее покинуть Венесуэлу. Скорее, президент Штатов проявил эмоцию, считает сенатор.«Что касается угроз, я думаю, что, наверное, это все-таки больше эмоция, потому что любая угроза такой стране как Россия чревата очень тяжелыми последствиями для тех, кто ей угрожает. Я думаю, что до этого не дойдет», — заключил член Совфеда.Напомним, что ранее самопровозглашённый президент Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил о неких «тактических действиях», назначенных на 6 апреля. В этот срок он намерен свергнуть официального главу республики Николаса Мадуро. Какие именно действия намерен предпринимать лидер оппозиции, на данный момент не известно.