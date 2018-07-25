Политолог: Отказ КНР от американских гособлигаций обрушит доллар

Американист в эфире НСН предположил, что Пекин не распродаёт облигации, так как США – основной рынок сбыта китайских товаров.

России и Китаю удалось найти слабое место США, которое заключается в государственных облигациях, сообщают американские СМИ. Из-за сокращения активов, вложенных в ценные бумаги, Москве удалось вызвать рост процентных ставок в Соединённых Штатах. Если на такой шаг пойдёт Пекин, это вызовет серьёзные экономические проблемы в США.

В свою очередьв эфирепосчитал, что КНР не будет избавляться от вложений в американские гособлигации

«Китай давно имеет облигации Федеральной резервной системы США на огромную сумму. Если они начнут продавать их, то Китай сможет обрушить американскую финансовую систему и доллар. Но Пекин не делает этого по той простой причине, что основной рынок сбыта китайских товаров – это США. То есть теоретически Китай имеет такие возможности, а на практике для него это значит сделать себе только хуже», - считает американист.

Напомним, Россия за апрель-май 2018 года снизила активы в американских облигациях госзайма на 81 миллиард долларов, пишут Дни.ру . Это мешает росту экономики США. Как следствие, Дональду Трампу это не нравится, поскольку экономический рост страны был одним из главных его обещаний перед выборами.