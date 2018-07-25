Политолог: Отказ КНР от американских гособлигаций обрушит доллар

Американист в эфире НСН предположил, что Пекин не распродаёт облигации, так как США – основной рынок сбыта китайских товаров.
России и Китаю удалось найти слабое место США, которое заключается в государственных облигациях, сообщают американские СМИ. Из-за сокращения активов, вложенных в ценные бумаги, Москве удалось вызвать рост процентных ставок в Соединённых Штатах. Если на такой шаг пойдёт Пекин, это вызовет серьёзные экономические проблемы в США.
«Китай давно имеет облигации Федеральной резервной системы США на огромную сумму. Если они начнут продавать их, то Китай сможет обрушить американскую финансовую систему и доллар. Но Пекин не делает этого по той простой причине, что основной рынок сбыта китайских товаров – это США. То есть теоретически Китай имеет такие возможности, а на практике для него это значит сделать себе только хуже», - считает американист.
Напомним, Россия за апрель-май 2018 года снизила активы в американских облигациях госзайма на 81 миллиард долларов, пишут Дни.ру. Это мешает росту экономики США. Как следствие, Дональду Трампу это не нравится, поскольку экономический рост страны был одним из главных его обещаний перед выборами.