Трамп заподозрил пародийные шоу в сговоре с Россией

Актер Алек Болдуин в роли Дональда Трампа. Фото с сайта OzarksFirst.com.

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заподозрил американские пародийные шоу в сговоре с Россией. Свое предположение он высказал в на своей официальной странице в Twitter, сообщает НСН.

В частности, глава Белого дома обратил внимание на шоу Saturday Night Live, в котором его регулярно пародирует знаменитый актер Алек Болдуин. Трамп в очередной раз назвал шоу и его актеров несмешными и неталантливыми. Президента США удивило, что пародийное шоу постоянно высмеивает его, не обращая внимания на «другую сторону» политического спектра. По его словам, это похоже на «рекламу без последствий».

«Может быть стоит Федеральной избирательной комиссии или/и Федеральной комиссии по связи заняться этим вопросом? Здесь должен быть сговор с демократами и, конечно же, с Россией! Такое одностороннее освещение СМИ, и по большей части – фейковые новости», — написал Трамп, отметив, что его рейтинг одобрения составляет 52 процента, и 93 процента среди республиканцев.

Добавим, что предположение Трампа о сговоре пародийных шоу с Россией могло быть высказано с долей иронии и со ссылкой на регулярные обвинения самого президента США в якобы сговоре с Москвой, которая, по версии некоторых представителей Демократической партии, помогла ему выиграть выборы 2016 года.

Ранее бывший американский дипломат и экс-советник руководства Республиканской партии в Сенате США Джеймс Джатрас рассказал в интервью НСН, зачем Трампа обвиняют в сговоре с Россией.