Трамп пригрозил участникам расследования Мюллера судом за госизмену

Президент США Дональд Трамп обвинил людей, которые участвовали в расследовании спецпрокурора Роберта Мюллера о приписываемом России вмешательстве в американские президентские выборы 2016 года и якобы сговоре кампании Трампа с Москвой, в государственной измене и допустил, что они могут быть наказаны за это. Об этом он заявил в интервью телеканалу Fox News, сообщает НСН.

Трамп в очередной раз осудил завершившееся расследование Мюллера, назвав его «попыткой захвата правительства [США]». «Мы никогда не можем допустить, чтобы эти предательские действия произошли с другим президентом», — цитирует Трампа CNN.

«Если бы Республиканская партия сделала это с демократами, если бы мы сделали это с президентом Обамой, у нас сейчас было бы 100 человек в тюрьме, и это было бы госизменой. Это считалось бы госизменой, и они были бы провели в тюрьме остаток жизни», — заявил глава Белого дома.

В своих комментариях Трамп также обвинил бывших сотрудников ФБР Лизу Пейдж и Питера Стржока, которые проявили предвзятый подход к расследованию, а также «сотни других» в госизмене, намекнув, что они могут быть наказаны за это.

«Через 50 лет, через 100 лет, если кто-то попробует то же самое, он должен знать, что наказание будет очень, очень серьезным, если и когда его поймают», — отметил Трамп.

Напомним, что в воскресенье, 24 марта генпрокурор США Уильям Барр рассказал об итогах расследования спецпрокурора Роберта Мюллера о приписываемом России вмешательстве в американские президентские выборы и якобы сговоре Трампа с Москвой. Из представленного генпрокурором краткого отчета стало известно, что Мюллер не обнаружил сговора штаба Трампа с российскими представителями. Директор Фонда изучения США имени Рузвельта в МГУ Юрий Рогулев в интервью НСН назвал это заключение Мюллера ожидаемым, однако заметил, что точкой в этом деле завершение расследования спецпрокурора не станет.