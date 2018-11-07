Террористический коллапс. Ветеран «Альфы» о последствиях объединения ИГ и «Аль-Каиды»

Президент Международной Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» в эфире НСН не исключил слияния двух террористических структур.

Директор ФСБ Александр Бортников допустил слияние террористических организаций «Исламское государство» (ИГИЛ, ИГ – деятельность запрещена в РФ) и «Аль-Каида» (деятельность запрещена в РФ). По его словам, подобное «чревато многочисленными негативными последствиями». Однако в настоящий момент есть уже несколько признаков сближения боевиков, в том числе в работе по вербовке в информационном пространстве. Более того, как подчеркнул Бортников, террористы уже переходят из одной организации в другую по мотивам «личной выгоды». С такими словами глава ФСБ выступил 7 ноября на совещании руководителей спецслужб, органов безопасности и правоохранительных органов иностранных государств – партнёров ФСБ России.

в эфирепояснил, что отказ Запада и России объединиться в борьбе с терроризмом после слияния ИГИЛ с «Аль-Каидой» приведёт к коллапсу.

«На сегодняшний момент особенного различия в идеологии и действиях этих бандитов я не вижу, как Бортников это и подчеркнул. Надо признать, что переливание бандитов из одной организации в другую происходит, в основном, в ситуации, когда где-то больше платят. Если ИГИЛ пощипали прилично, то они постараются подойти к “Аль-Каиде”, если “Аль-Каиду” разбомбили, то бегут туда, где спасается ИГИЛ. По всему миру позиция, что эти две организации очень близки друг другу и уже или готовы, или начали объединяться. Для всего мира терроризм является проблемой номер 1, поэтому какими бы у нас ни были отношения с американцами или с другими западными оппонентами, мы придём к мнению, что если мы не объединимся, то мы получим коллапс, который, возможно, в ближайшее время будет нас ожидать», - отметил Гончаров.

Ранее американские СМИ предположили, что следующей страной, которая пострадает от действий боевиков ИГИЛ, станет Иордания. Аналитики пояснили, что уже около 3 тысяч жителей этой страны вступили в ряды боевиков и готовы вернуться на родину. Однако руководитель исследований в Институте диалога цивилизаций Алексей Малашенко в эфире НСН посчитал такой сценарий маловероятным.