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Генерал-лейтенант: У Британии нет права на Арктику

18 Февраля 2019 в 09:55
Генерал-лейтенант: У Британии нет права на Арктику
Бывший замглавнокомандующего ВВС России рассказал НСН, почему Великобритания не может увеличить военное присутствие в Арктике.

Великобритания планирует увеличить военное присутствие в Арктике для защиты северного фланга НАТО от России. Об этом сообщил министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон, пишет The Telegraph. По словам министра, Королевская морская пехота Великобритании совместно с норвежскими коллегами запускает десятилетнюю программу, по которой ежегодно будут обучаться более тысячи военнослужащих. Уже в следующем году Британия также планирует запустить новые патрульные противолодочные самолеты P-8 «Посейдон» для сдерживания активности российских подлодок.

Генерал-лейтенант, заместитель Главнокомандующего ВВС России по вопросам Объединенной системы ПВО государств-участников СНГ в 2003 - 2007 гг. Айтеч Бижев заявил, что Великобритания не имеет права находиться в Арктике (слушайте аудио).

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«Со времен Советского Союза был договор, что в Арктике могут находиться, такие страны, как Дания, Исландия, Америка, Норвегия. Насколько я знаю, в этом договоре Англии нет. Я не вижу, где может Англия на что-то претендовать. Во-первых, ее нет в международном договоре насчет разделения Арктики. Поэтому пока все сомнительно. Если только международный договор надо будет менять», — сказал генерал-лейтенант.

Напомним, что осенью 2018 года в Великобритании заявили о создании арктической программы против российской угрозы. Кроме того, той же осенью Министерство обороны Норвегии сообщило о сбоях GPS на учениях НАТО из-за «действий России».
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