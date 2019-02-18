Генерал-лейтенант: У Британии нет права на Арктику

Великобритания планирует увеличить военное присутствие в Арктике для защиты северного фланга НАТО от России. Об этом сообщил министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон, пишет The Telegraph. По словам министра, Королевская морская пехота Великобритании совместно с норвежскими коллегами запускает десятилетнюю программу, по которой ежегодно будут обучаться более тысячи военнослужащих. Уже в следующем году Британия также планирует запустить новые патрульные противолодочные самолеты P-8 «Посейдон» для сдерживания активности российских подлодок.
Генерал-лейтенант, заместитель Главнокомандующего ВВС России по вопросам Объединенной системы ПВО государств-участников СНГ в 2003 - 2007 гг. Айтеч Бижев заявил, что Великобритания не имеет права находиться в Арктике (слушайте аудио).
Напомним, что осенью 2018 года в Великобритании заявили о создании арктической программы против российской угрозы. Кроме того, той же осенью Министерство обороны Норвегии сообщило о сбоях GPS на учениях НАТО из-за «действий России».