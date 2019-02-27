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Боевики скапливаются у афгано-таджикской границы

27 Февраля 2019 в 01:14
Боевики скапливаются у афгано-таджикской границы

Командующий пограничными войсками Таджикистана Раджабали Рахмонали заявил о скоплении свыше 6 тысяч иностранных боевиков в северных провинциях Афганистана, вплотную граничащих с Таджикистаном.

По его словам, в этих приграничных территориях скопилось 16770 боевиков, из которых 6370 - иностранные наемники. Они создали 36 лагерей террористической подготовки, передает «Синьхуа».

Секретарь Совбеза Таджикистана Абдурахим Каххаров, сказал, что группировки террористов обычно активизируются с наступлением весны, поэтому органы безопасности и пограничники стран региона должны укрепить сотрудничество в этом направлении.

Ранее боевики «Исламского государства» (организация запрещена в России как экстремистская) массово перебрасываются из Пакистана в Таджикистан, при этом в Москве не исключают провокаций с «выдавливанием» беженцев в сторону России. Об этом заявил замглавы МВД Игорь Зубов. По его словам, особого внимания требуют приезжие из Таджикистана и Узбекистана.

Президент Международной Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Сергей Гончаров в эфире НСН заявил, что у южных границ России назревает взрывоопасная ситуация.

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