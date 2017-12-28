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Специалистам пока не удается восстановить связь с ангольским спутником

28 Декабря 2017 в 10:07
Специалистам пока не удается восстановить связь с ангольским спутником
Фото: kazred.inform.kz

Связь с первым спутником Анголы AngoSat-1, который был запущен на орбиту 26 декабря, пока не удается установить, сообщает РИА Новости  со ссылкой на пресс-службу Ракетно-космической корпорации (РКК) «Энергия» в четверг, 28 декабря.

Специалистами ведется работа над устранением проблем. Ранее в РКК «Энергия» подтвердили потерю связи с ангольским спутником, сообщает RT.

Накануне в эфире НСН действительный член Российской академии космонавтики имени Циолковского Александр Железняков подчеркнул, что пуск ракеты-носителя «Зенит-2SБ» обеспечивали специалисты «Роскосмоса» и «Южмаша».

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