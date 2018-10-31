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Спасатели подтвердили координаты местоположения фюзеляжа упавшего Boeing 737

31 Октября 2018 в 08:46
Спасатели подтвердили координаты местоположения фюзеляжа упавшего Boeing 737
ФОТО: место крушения Boeing 737 MAX // twitter.com/Sutopo_PN

На дне моря обнаружили яркое пятно, которое может быть фюзеляжем разбившегося самолёта.

Индонезийским спасателям удалось найти возможное местоположение фюзеляжа самолёта Boeing 737 MAX, который разбился 29 октября. Он находится на дне Яванского моря. Об этом 31 октября рассказал главком вооружённых сил республики маршал Хади Тчахджанто.

«Сегодня утром был получен доклад об обнаружении яркого пятна, которое, предположительно, является фюзеляжем лайнера. Спасателям необходимо время, чтобы подтвердить полученные координаты», - отметил военачальник.

Авиаэксперт исключил неподготовленность экипажа упавшего в Индонезии Boeing
Ранее стало известно, что спасатели обнаружили тела 24 погибших во время крушения самолёта. Также на берег доставили 14 мешков с фрагментами тел. Напомним, Boeing 737 MAX разбился 29 октября через 13 минут после взлёта: он направлялся из Джакарты в Панкалпинанг. Известно, что экипаж запросил возврат в аэропорт вылета, после чего пропал с экранов радаров. Позже обломки лайнера были обнаружены около берегов острова Ява. Ранее экс-замминистра гражданской авиации Советского Союза, заслуженный пилот СССР, председатель комиссии по гражданской авиации общественного совета Ространснадзора Олег Смирнов в эфире НСН исключил неподготовленность экипажа.

«Эта компания (Lion Air – примечание НСН) формируется из опытнейших экипажей. Есть информация, что и командир корабля, и второй пилот имеют приличный налёт на подобного типа самолётах. Индонезия – страна-член ICAO (Международной организации гражданской авиации). А все члены ICAO по всему земному шару готовят пилотов в строгом соответствии с требованиями этой организации. Поэтому я не допускаю, что там был не подготовлен экипаж. Его просьба вернуться назад указывает на то, что произошло нечто такое, что самолёт дальше производить полёт не мог», - подытожил в эфире НСН Смирнов.

Также представитель агентства по преодолению чрезвычайных ситуаций Индонезии ранее сообщил, что спасатели нашли взорвавшийся топливный бак самолёта. Когда именно могла взорваться ёмкость, он не уточнил. На борту самолёта в момент трагедии находились 189 человек, среди которых 181 пассажир, два пилота, шесть членов экипажа. Всех их признали погибшими.

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